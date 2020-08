Koeman es reuneix amb Busquets per definir el nou paper del migcampista al Barça

Després d'un dia destinat a comunicar per telèfon a quatre jugadors que ja poden fer les maletes, Ronald Koeman s'ha reunit durant més de 40 minuts amb Sergio Busquets. És una reunió significativa, ja que el tècnic neerlandès haurà de decidir què passa a nivell esportiu amb un dels millors jugadors de la història del club. Koeman ja va advertir quan no era tècnic del Barça que Frenkie de Jong no jugava en una posició ideal, perquè hauria de jugar a prop de l'espai vital de Busquets. L'arribada de Koeman podria significar la suplència del vallesà, que ha parlat per primer cop cara a cara amb el seu nou tècnic. La intenció de Koeman és treballar amb Busquets, però el seu paper podria canviar.

Busquets, juntament amb Alba, Piqué o Sergi Roberto, hauria de seguir al club. Koeman no vol perdre futbolistes de la casa que han donat un gran rendiment, tot i que alguns d'ells podrien tenir menys minuts en el futur. Qui és més intocable és Piqué, que segueix jugant a un nivell molt alt. Els altres hauran de convèncer un Koeman que dilluns ja va comunicar a Suárez, Rakitic, Umtiti i Vidal que no els vol. Ara comença la difícil negociació per trobar una sortida a aquests quatre futbolistes.

Així doncs, podria canviar el seu paper i potser també el seu contracte, ja que la intenció de la directiva és demanar a molts dels jugadors que es queden retocar els seus contractes per adaptar-los a un nou escenari, el del covid-19. La directiva necessita estalviar per evitar tancar el mandat amb pèrdues. En els primers anys de gestió de Bartomeu després de guanyar les eleccions del 2015, es van aconseguir acumular més de 200 milions de beneficis. Les últimes temporades, en canvi, no hi havia gairebé cap benefici, motiu pel qual les pèrdues provocades per la pandèmia obliguen a evitar pèrdues superiors als 200 milions l'últim any de mandat. I en un mercat on costarà vendre futbolistes per xifres altes, el club busca estalviar massa salarial. Per això, jugadors com Busquets, Piqué, Alba o Sergi Roberto seran convidats a revisar els seus contractes.