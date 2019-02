Sergio Busquets: "Estem avisats pel que ha passat altres anys a la Champions"

Sergio Busquets ha parlat en roda de premsa i s'ha fet seves les paraules de Piqué, que després del partit contra el Valladolid va dir que l'equip patirà si juga igual. "Tot el que s'ha fet fins ara no val, cal estar centrats. Serà molt difícil, però estem a punt, ja sabem què ha passat altres anys i què ha passat a l'últim partit. Però estem a punt".

"Els últims anys s'ha patit fora de casa, on cal ser durs i no pots fallar. Ens agrada portar el pes del partit i millorar el rendiment dels últims anys, en què cada partit va ser diferent però no es van aconseguir bons resultats", ha dit Busquets.

El migcampista ha admès que el Lió és un rival "que et pot fer mal, com ha demostrat contra el PSG i el Manchester City". "Però ara comença una nova fase de la Champions, tot és nou i estem preparat per al repte", ha assegurat. Segons Busquets, "el Lió és un equip sense por que pot jugar amb diferents sistemes, i el seu gran perill són els seus jugadors d'atac". El vallesà ha explicat que "cal estar ben posicionats per aturar les seves contres, és un equip molt ràpid".

Busquets, però, s'ha mostrat optimista i ha assegurat que "a la fase de grups s'han jugat bons partits": "Jo sempre veig el got ple", ha dit. "Ara els resultats a la Lliga ajuden, semblava que els rivals se'ns podien acostar però ara tenim el liderat controlat i podem pensar en la Champions, on el primer repte serà marcar gols", ha admès el de Badia.

Busquets també ha parlat de les xarxes socials, on s'acaba d'estrenar: "No espereu que sigui un kamikaze", ha dit, i no ha volgut parlar de la final de Copa de bàsquet.