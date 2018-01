Butarque, un feu matagegants per revifar a la Lliga

Després d’eliminar el Reial Madrid a la Copa del Rei, Asier Garitano, tècnic del Leganés, va demanar que a les semifinals els toqués l’Espanyol. Amb la derrota dels blanc-i-blaus a mans del Barça, al duel d’aquest migdia (12.00 h, BeIN LaLiga) a Butarque només hi haurà un matagegants. Serà un enfrontament en què es parlarà més de la gesta dels madrilenys a la Copa que no pas del partit d’avui contra un Espanyol que, malgrat que no compartirà l’eufòria dels locals, ha d’aprofitar l’embranzida de l’eliminatòria per aixecar el vol a la Lliga, on és a un punt dels madrilenys -que encara han de jugar el partit ajornat contra el Madrid-. Els blanc-i-blaus buscaran el triomf sense Javi Fuego, fora de la llista perquè està a punt de ser traspassat al Vila-real.

Molt més que cartells enginyosos

“El que la Lliga ha unit, que no ho separi la Copa. La nostra semifinal particular”. Amb el seu particular sentit de l’humor, el Leganés publicitava així un enfrontament en què els dos conjunts intentaran aparcar la competició intersetmanal. L’Espanyol tardarà a oblidar una setmana en què han posat contra les cordes el Barça. A diferència de la trilogia de derbis del gener del 2016, el conjunt espanyolista en surt ara reforçat moralment, i no desgastat com aquell cop, quan la ressaca dels enfrontaments amb el Barça li van passar factura tant físicament com mentalment, i va acabar la temporada perdent 10 partits i empatant-ne 4 dels 20 que quedaven.

Tancada la setmana de la il·lusió, la Lliga és l’únic horitzó que li queda a l’Espanyol per salvar el curs. Són 18 jornades que comencen contra un Leganés que aquesta temporada ja ha sigut capaç de posar contra les cordes l’Atlètic de Madrid, la Reial Societat, el Vila-real i el Madrid. “No crec que hi hagi res a celebrar, ni per tirar coets”, va assegurar Garitano, procurant rebaixar l’eufòria d’un Leganés que, amb ell a la banqueta, no ha parat de créixer. El 2013 va assumir-ne les regnes amb l’equip a segona B. El 2014 va confirmar l’ascens a Segona. Dos anys després va arribar el salt, inèdit, a Primera. El curs passat, salvar-se va ser un nou èxit, i en l’actual han caigut unes semifinals de Copa. El seu lema no podia ser més aproximat a la realitat: “Leganés, on els somnis es compleixen”.

“Ja ens van avisar en la segona jornada. Treballen durament i no és cap sorpresa, tenen clar a què juguen, tenen un gran entrenador”, va advertir Quique Sánchez Flores, tècnic de l’Espanyol. Els madrilenys són l’exemple perfecte que els diners no ho són tot en el futbol. Tenen una plantilla que només ha costat 8,2 milions: han pagat per 6 jugadors; la resta els han incorporat lliures (11) o cedits (8). Són a la zona còmoda de la taula, superant projectes com el d’un Espanyol que ha pagat tres cops més (24,8 milions) pels seus jugadors. A Leganés no hi ha grans figures sinó una idea clara de joc, comandada per un Garitano que ha convertit la humilitat en bandera. Viu en ple centre i defuig els excessos. “Puc baixar a esmorzar a una cafeteria o anar a prendre una cervesa sense problemes”, reconeix. Després de sortir del Bernabéu va agafar el cotxe i va tornar a casa amb normalitat. És el segon tècnic de la història del club que supera els 200 partits entrenats.

“La temporada vinent potser serà un punt d’inflexió, els jugadors que hagin destacat estaran en el punt de mira”, confessa la seva presidenta, Victoria Pavón, que assumeix que també serà difícil retenir el tècnic: “Coneix la casa, sap que s’hi treballa bé, que hi ha paciència i que no se’l qüestionarà, però és normal que amb tot el que ens està passant hagi de valorar el seu futur”. Garitano, que acaba contracte al juny, no es vol precipitar a l’hora de respondre si renovarà: “Potser en altres llocs hi hauria més mitjans, però no tindria la tranquil·litat que tenim aquí. Per a mi serà complicat trobar un equip millor que el Leganés”. Ara al tècnic del Leganés li tocarà gestionar l’eufòria i els minuts afegits a la Copa, un petit problema amb el qual no haurà de topar un Espanyol que té més noms i pressupost, però una idea d’equip menys sòlida. Butarque, això si, no li va malament: hi ha guanyat en dues de les tres visites.