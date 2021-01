El CE Sabadell deixa escapar el triomf contra el Lugo en el darrer minut (1-1)

Havia demanat el tècnic del CE Sabadell Antonio Hidalgo al seu equip fer “un pas endavant” i els seus jugadors van respondre a l’encàrrec fins a l’últim minut de partit, quan Iker Undabarrena va cometre un penal que va permetre empatar al Lugo (1-1). Un cop més, els tres punts es van escapar de la Nova Creu Alta quan més a tocar els tenia el conjunt català. Amb l’empat, els arlequinats sumen 20 punts, els mateixos que el Saragossa i el Cartagena, marcant el tall dels llocs de descens.

La primera part va estar disputada, amb ocasions a banda i banda. El porter local Ian Mackay es va fer gran davant Cristian Herrera per aturar-li un mà a mà, mentre que Ander Cantero també va frustrar les intencions de Juan Diego Molina Stoichkov d’obrir la llauna. Ambdós porters estaven sent els protagonistes fins que una bona centrada de Víctor García des de l’interior de l’àrea la va rematar a gol de forma inapel·lable de Gorka Guruzeta al minut 36 per encetar el marcador. El gol hagués pogut caure només un minut abans de la banda del Lugo, però la potent rematada d’Hugo Rama havia picat al travesser, mentre que el cop de cap de Guruzeta va trobar el fons de la xarxa.

A la segona part, el guió és mantindria, amb ocasions per als dos equips i amb Mackay i Cantero sent protagonistes. El primer fent aturades per mantenir el seu equip per davant al marcador i, el segon, per evitar que els sabadellencs poguessin ampliar el marcador, deixant l’obert el partit fins al final.

De fet, els últims minuts del duel van ser de patiment per al conjunt català. Edgar Hernández va perdonar un mà a mà contra Caro, en aquest cas, enviant la pilota fora, fregant el pal i va deixar viu un Lugo que va posar setge fins al final. Mackay va brillar de nou per aturar un xut sec de El Hacen, aferrant el seu equip, cada cop més tancat, a un triomf que necessitaven com l’aigua per allunyar-se dels maleïts llocs de descens. El Lugo va perdonar una nova ocasió, però no va perdre la fe i, a l’últim minut del temps afegit, va arribar el penal d’Undabarrena. No li va tremolar el polze al veterà Manuel Barreiro i Mackay no va poder salvar més el seu equip.