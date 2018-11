El COI amenaça Espanya perquè reconegui Kosovo

El Comitè Olímpic Internacional (COI) està fent força perquè Espanya reconegui Kosovo. L'ens esportiu ha instat les federacions internacionals a no atorgar esdeveniments esportius al país si no s'ofereixen les garanties que els esportistes del país bàltic puguin competir sense cap tipus de discriminació en territori espanyol.

L'enrenou comença amb la negativa d'Espanya de permetre els kosovars participar al Mundial de karate –disputat a Madrid– sota la seva bandera. En el seu lloc, van haver de competir amb la bandera de la Federació Internacional de Karate (WKF), com figurava als marcadors. Sí que van poder, en canvi, lluir els seus uniformes amb les sigles KKF, que identifiquen la federació kosovar.

Aquesta és la primera advertència del COI cap al govern espanyol si manté la postura de no reconèixer Kosovo, país que va declarar la independència de manera unilateral el 2008. A més d'Espanya, tampoc han reconegut la independència del país balcànic Grècia, Xipre, Romania i Eslovàquia, entre d'altres.

La primera advertència del COI

Tanmateix, aquesta és la primera vegada que el COI fa una advertència d'aquest tipus, i coincideix en un moment que Espanya està bregant arreu per poder acollir tants esdeveniments esportius de màxim nivell com sigui possible.

"Si el govern espanyol no està en condicions de garantir l'accés a la competició, no només a Kosovo com a país sinó a tots els seus esportistes, les federacions internacionals no haurien de celebrar competicions internacionals a Espanya fins que això no es resolgui", deia el subdirector general del COI, Pere Miró, al lloc web Insidethegames.

"Abans d'atorgar qualsevol esdeveniment, les federacions internacionals han d'assegurar-se tenir totes les garanties que els esportistes de Kosovo seran benvinguts a Espanya", insistia Miró, defensant un país, Kosovo, que va convertir-se en membre de ple dret del COI el 2014.

Miró, que també és responsable del COI per a les relacions amb els Comitès Olímpics Nacionals, insisteix que el fet que Kosovo pogués competir en els recents Mundials de karate amb les inicials de la seva federació als uniformes era "acceptable però no suficient".

El precedent de Tarragona 2018

L'acord és similar al que va produir-se entre els governs espanyol i kosovar per la participació dels atletes balcànics als Jocs del Mediterrani de Tarragona. Aleshores, els esportistes van competir com a Comitè Olímpic Nacional de Kosovo. I, encara que la seva bandera no es va desplegar durant la cerimònia inaugural, Miró deia que el COI esperava que el que va passar a Tarragona sigui un precedent.

Ara bé, el cas de Kosovo no és l'únic precedent d'una limitació esportiva en territori espanyol. Al Mundial Master d'Atletisme (WMA), organitzat al setembre a Màlaga, el govern va prohibir taxativament que els atletes de Gibraltar poguessin competir sota la seva bandera. En comptes d'això, ho havien de fer sota bandera neutral. Dels cinc participants, quatre van retirar-se en senyal de protesta.