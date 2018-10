El COI proposa les tres seus per als Jocs Olímpics d'hivern del 2026

La delegació de la candidatura catalana per organitzar uns Jocs Olímpics d’hivern el 2030 als Pirineus i Barcelona marxarà en les pròximes hores cap a Buenos Aires, on el Comitè Olímpic Internacional (COI) està vivint aquests dies un congrés del seu comitè executiu. La delegació rebrà diumenge l’informe del COI sobre la proposta catalana, un document basat en la visita que va fer un dels seus directius, el suís Gilbert Felli. Es tracta d’una avaluació en què la candidatura catalana espera poder rebre el permís per seguir endavant en la iniciativa d’organitzar els Jocs d’hivern del 2030.

Dijous el COI va confirmar que diumenge votarà si accepta les tres candidatures per als Jocs del 2026: Calgary (Canadà), Milà i la pista de Cortina d’Ampezzo (Itàlia) i Estocolm (Suècia). La proposta turca d’Erzurum, doncs, queda descartada. Sapporo (Japó) i Graz (Àustria) van retirar les seves propostes. Les candidatures italiana i sueca, però, viuen amb cert neguit per culpa dels debats polítics interns que els podrien tombar la proposta, fet que portaria el COI a valorar altres seus. La catalana en podria ser una.