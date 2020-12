Melamed rescata l'Espanyol a Cartagena (1-3)

Nico Melamed no oblidarà mai la primera visita oficial de l'Espanyol a Cartagena (1-3). El jove migcampista argentí va revolucionar un partit que els blanc-i-blaus perdien inesperadament a un quart d'hora per al final. Una actuació de gran impacte que el confirma com una de les promeses del planter, de d'on fa molt de temps que reclama i mereix més minuts al primer equip.

Els espanyolistes portaven molts minuts buscant la fórmula per trencar el mur del Cartagena, però no va ser fins la irrupció de l'argentí que van trobar el camí cap al triomf. Quan només portava vuit minuts sobre la gespa, Melamed va traçar una fantàstica diagonal i, habilitat per una gran assistència d'Embarba, va establir un empat que va sacsejar el partit. Només tres minuts després, el menut atacant va provocar, amb un gran retall, un penal que va servir a De Tomás per capgirar el marcador. Puado, que també havia entrat a la segona part, va culminar la remuntada firmant en un contraatac el tercer gol a cinc minuts per al final.

El rol dels revulsius va convertir en paper mullat la greu pífia comesa per Diego López al principi del segon temps. Després d'evitar un claríssim mà a mà d'Elady, el gallec no va blocar bé des de terra una pilota que li va rebotar al genoll i va tornar als dominis del jugador del Cartagena, que mentre es lamentava de l'errada va veure com el porter rival li feia un regal inesperat.

Un càstig molt sever per l'Espanyol, que no havia tingut feina en defensa més enllà d'alguns contracops esporàdics finalitzats per Rubén Castro. Els blanc-i-blaus van trobar-se a Cartagena amb un rival que els va permetre jugar més del que ho havien fet el Leganés o el Fuenlabrada, però no va ser fins al tram final que van aconseguir trobar ocasions clares. Els murcians, ben replegats en camp propi, van resistir amb encert durant el primer temps, però van acabar pagant car el pas enrere que van fer després del gol marcat. L'Espanyol no va rendir-se i va fer un pas endavant que li va permetre decantar el partit a l'àrea del Cartagena. El segon temps va ser un autèntic vendaval d'ocasions blanc-i-blaves. Tres cops va rematar l'Espanyol al travesser, però no va ser fins a l'entrada de Melamed que va trobar la clau per firmar una remuntada providencial.