Pedro Sánchez anuncia el retorn de la Lliga de futbol la setmana del 8 de juny

El futbol i el bàsquet professional tornaran abans del previst. Si la Lliga de futbol confiava en poder tornar entre el 12 i el 19 de juny, el president del govern espanyol Pedro Sánchez ha explicat aquest dissabte que "la setmana del 8 de juny s'autoritza el retorn de les grans competicions esportives, una setmana en què es confia que bona part del territori entri a la fase 3". Així, segons Sánchez, la Lliga de Futbol Professional ja disposa del permís per reprendre la competició, una decisió que arriba amb l'acord del Consell Superior d'Esports i la Lliga. Si bé en el cas del futbol s'intentarà tenir els primers partits ja el 8 de juny, el bàsquet trigarà una mica més. Una opció és que el primer partit sigui el Rayo-Albacete de Segona, que es va suspendre en el seu moment.

"Espanya ha fet el que havia de fer i ara s'obren nous horitzons. Ha arribat el moment de recuperar moltes de les activitats quotidianes. A partir del 8 de juny tornarà la Lliga de futbol", ha dit Sánchez. "El futbol espanyol té un seguiment massiu, però no serà l'única activitat recreativa que anirem recuperant. També museus, teatres... Hem de començar a reprendre l'activitat econòmica", ha afegit Sánchez. Els clubs han acollit la notícia amb prudència, ja que consideren que un partit el 8 de juny seria perillós doncs no hi ha prou temps per preparar-se. De fet, prefereixen que la data d'inici sigui a finals d'aquella setmana, per evitar lesions.

Estamos muy contentos por la decisión, es fruto del gran trabajo de clubes, jugadores, técnicos... CSD y agentes implicados. Pero es muy importante seguir las normas sanitarias y que la evolución de la pandemia nos respete, no podemos bajar la guardia. #VolverEsGanar. https://t.co/uBYZgFD9wv — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 23, 2020

El president de la Lliga, Javier Tebas, s'ha mostrat feliç, recordant que "no podem abaixar la guàrdia". L'acord és la segona part del conegut com a Pacte de Viana, un acord aconseguit pel Consell Superior d’Esports (CSD) entre aquest organisme, la Lliga i la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per marcar el full de ruta en el futur retorn del futbol. Segons aquest acord, no es podran fer desplaçaments entre províncies per motius professionals degudament justificats fins al pròxim 22 de juny, motiu pel qual Javier Tebas, president de la Lliga, va explicar divendres que no es podria jugar fins a finals de juny. “El permís per al retorn el donarà el ministre de Sanitat, no pas nosaltres”, va dir. Però l'anunci fet per Pedro Sánchez sembla indicar que aquest punt es modificarà.

Els horaris i les concentracions, per negociar

Així, després de la reunió d'aquest matí el calendari es revoluciona amb una data de retorn anterior a la prevista per la majoria de clubs, que ara esperen rebre el permís per començar a fer entrenaments en grup sencers, ja que ara treballen en grups petits. El protocol de la Lliga indica que calen 15 dies d'entrenaments normals abans del primer partit, motiu pel qual el govern autoritzarà que els equips ja treballin d'aquesta manera a partir d'aquest dilluns.

Abans dels primers partits, que segueixen sense calendari oficial, encara cal posar-se d'acord en diferents punts. Aquesta propera setmana caldrà arribar a un acord amb els jugadors, que encara no veuen clar haver de concentrar-se abans dels partits. La Lliga vol que aquests es concentrin uns dies a Hotels o Ciutats esportives per evitar contagis, però els futbolistes no ho volen. L'AFE, la principal associació de futbolistes espanyola, ha demanat l'aplicació d'un pla de riscos laborals reclamant un temps mínim de readaptació i preparació física col·lectiva per minimitzar el risc de lesions que hauria de ser d'entre 15 a 20 dies aproximadament. A més, l'AFE demana que quan es registrin entre 28 i 32 graus, s'han d'introduir pauses de refredament que durin de 3 a 4 minuts. En cas de superar-se els 32 graus, els entrenaments i els partits haurien de ser cancel·lats i reprogramats, segons la seva proposta.

651x366 Josep Maria Bartomeu ha visitat l'entrenament del Barça / FC BARCELONA Josep Maria Bartomeu ha visitat l'entrenament del Barça / FC BARCELONA

El contracte amb les televisions, clau

La data del 8 de juny significa una alenada d'aire frec per a la Lliga perquè li permetria salvar els contractes televisius, ja que existeix una clàusula en què els operadors de televisió podien demanar una indemnització econòmica si s'arribava als 90 dies sense partits. El Barça, l'Espanyol i el Girona de futbol, així com el Barça de bàsquet, a més del Joventut de Badalona, veuen com el moment de tornar a estadis i pavellons buits s'acosta.

El bàsquet, a punt

L'anunci de Sánchez obre el camí també al bàsquet professional masculí, ja que, tal com passa al futbol femení, la Lliga femenina també s'ha donat per acabada. La Lliga Endesa es va donar marge fins al 31 de maig per decidir si es juga una fase final amb un format nou, amb els dotze primers classificats en una seu única. Ciutats com Andorra, Menorca, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Almeria, València, Madrid i Saragossa han demanat ser la seu d'aquest torneig.

En cas de disputar-se, el torneig constaria de dos grups amb sis equips (Barça, Tenerife, Bilbao, Baskonia, Unicaja i Joventut al grup A i Reial Madrid, Saragossa, Andorra, València, Burgos i Gran Canària al B) que jugarien tots contra tots en cada grup. Després hi haurien semifinals i final. Els equips de bàsquet, però, van tornar als entrenaments més tard que el futbol i tenen un format amb menys partits, motiu pel qual aquesta fase final sembla destinada a jugar-se a finals de juny.