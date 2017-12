Caicedo: "Semblava que fos el culpable de tot, que no es pogués fitxar i que l'equip no anés bé"

Quatre mesos després de sortir de l'Espanyol, el davanter equatorià Felipe Caicedo ha trencat el seu silenci en una entrevista a RAC1 en què ha lamentat la forma com va sortir del club blanc-i-blau i, especialment, com se'l va tractar. "No sé per què va passar el que em va passar a l'Espanyol. Vaig ser la primera gran aposta de Chen, hi estava involucrat, però les circumstàncies van fer que passés de ser referència a ser el més qüestionat, el culpable que el projecte no anés bé. No m'agrada estar en un club on no soc benvingut. És clar que hi sobrava, i vaig fer el pas. Em vaig sentir sol, només tenia la meva família. No se'm va respectar com jo creia que s'hauria d'haver fet, i em va doldre. No va ser just, el tracte".

El davanter del Lazio ha reconegut que "va costar, no va ser fàcil" perquè l'Espanyol demanava una gran quantitat pel seu traspàs, d'entrada, encara que finalment va acabar rebaixant la xifra: "Em van posar moltes traves i ho vaig passar malament. El canvi sobtat de passar de ser important a no servir per a res, dol. Però és futbol, i són les coses que passen". Caicedo, que ha anotat quatre gols en els 18 partits al conjunt de Roma, assegura que això ja és part del passat: "Ara em sento bé, estic content, en una fase tranquil·la de la meva vida. L'any passat va ser dur per a mi, difícil per a la família; aquest any les coses estan anant més bé. Estic en una ciutat preciosa en un club que juga coses importants. Estic més alleugerit".

El davanter, això si, ha matisat que, malgrat que l'últim any ho va entelar una mica, recorda amb molt "d'afecte" la seva etapa a l'Espanyol. "Sempre intento fer les coses bé i deixar una empremta positiva al club. Espero que els vagi bé. Al seu moment vaig refusar ofertes molt bones econòmicament perquè sentia que havia de seguir en el projecte, la gent no sap que vaig renunciar a moltes coses per renovar. Ells volien que em quedés i jo volia quedar-me, però al final vaig ser jo el culpable de tot, que no es pogués fitxar i que l'equip no anés bé. Només vull que quedi constància que vaig dir que no perquè no sentia la necessitat de moure'm perquè estava identificat amb l'Espanyol".