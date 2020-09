Calathes, un cognom premonitori per impulsar el nou Barça

260x366 Nick Calathes, base del Barça / ACB PHOTO Nick Calathes, base del Barça / ACB PHOTO

21 de gener del 2016. El Panathinaikòs visita el Lokomotiv Kuban i Sasha Djordjevic aposta per deixar Nick Calathes a la banqueta. Dimitris Diamantidis ocupa el seu lloc entre els cinc jugadors titulars. Aquell dia va ser l’últim en què el nou base blaugrana no va veure el salt inicial des de la pista. Després ha acumulat 138 titularitats consecutives a l’Eurolliga, on aquest dijous (21 hores, DAZN) s’estrena amb la samarreta del Barça. L’equip català rep el CSKA de Moscou, un dels grans aspirants al títol.

La trajectòria de Calathes, que es va formar a la Universitat de Florida amb Billy Donovan com a entrenador, és atípica. El director de joc va néixer als Estats Units, on els seus avantpassats havien emigrat des de l’illa de Lemnos (Grècia) en busca de millors possibilitats. El seu avi, John, va ser un heroi de la Segona Guerra Mundial que es va saber reinventar com a enginyer. La seva influència sobre Nick, al qual intentava anar a veure entrenar-se cada dia, va ser molt gran. “El meu avi va ser una part important per entendre el meu èxit i la meva carrera perquè m’empenyia molt i també era el meu gran fan”, recorda.

El cognom Calathes, que en grec es tradueix com a cistella, va ser una premonició, ja que Nick ben aviat es va sentir atret pel món del bàsquet. Quan tenia vuit anys, amb la complicitat dels seus germans i d’un veí, va demanar al seu pare que li construís una pista de bàsquet al pati de casa seva. Els va dir que sí, però va exigir que hi col·laboressin. Els nens van posar a la venda una col·lecció de cromos de bàsquet que incloïa la carta de Pete Maravich en el seu any de rookie. Van recaptar 400 dòlars, quantitat suficient per iniciar les obres. Des d’aleshores, la seva vida no es pot explicar sense el bàsquet.

“El principal repte”

Tot i ser escollit pels Minnesota Timberwolves en el draft de la NBA, Calathes va apostar per fer el salt al bàsquet europeu i va firmar un contracte multianual amb el Panathinaikòs. Després de tres temporades a l’equip grec i d’una al Lokomotiv Kuban, el base va acceptar el repte de la NBA i va marxar als Memphis Grizzlies, on va coincidir amb Marc Gasol. La seva segona etapa als Estats Units va durar dos anys, però el director de joc va decidir tornar al Panathinaikòs, on s’ha estat cinc temporades abans d’acceptar la proposta del Barça. “És el principal repte en la meva carrera. Volia jugar fora del meu país i demostrar la meva vàlua. Sé que aquí encaixaré molt bé”, assegura el grec.

651x366 Alex Renfroe i Nick Calathes / TONI ALBIR / EFE Alex Renfroe i Nick Calathes / TONI ALBIR / EFE

El seu dorsal serà el 99, ja que Nikola Mirotic té assignat el 33, i el seu entrenador serà Sarunas Jasikevicius, amb qui va compartir una etapa com a jugador. “L’odiava. Saras cridava molt! Jo tenia 20 anys i no ho entenia. En realitat, m’estava ajudant a ser millor jugador. Després la nostra relació s’ha anat consolidant, i ara em fa molta il·lusió jugar amb un entrenador com ell. Aportarà una mentalitat diferent al Barça. Ja ho va guanyar tot com a jugador. Ho farà, també, com a entrenador”, analitza Calathes.

“És un honor poder jugar en un club de primera nivell com el Barça. La decisió va ser molt fàcil, hi ha grans jugadors i l’adaptació de ben segur serà fàcil perquè conec l’entrenador i alguns jugadors. Espero guanyar molts títols i que aquest club torni a ser el millor d’Europa”, opina Calathes, que durant diferents fases dels partits compartirà protagonisme amb Thomas Heurtel. “El respecto molt, he jugat molts cops contra ell i és un dels millors passadors d’Europa, podrem jugar i coordinar-nos bé. Ens respectem molt els dos i no tindrem cap problema”, diu.

Peça clau del projecte

El palmarès de Calathes inclou una Eurolliga (2011) i sis edicions de la lliga grega, però la seva ambició es manté intacta. Convertit en un dels millors passadors del bàsquet europeu, el base busca impulsar de manera definitiva un engrescador projecte blaugrana que la temporada passada es va quedar a mitges, en part per la cancel·lació de l’Eurolliga i en part per les derrotes contra el València Basket i el Baskonia a la Copa del Rei i a la Lliga Endesa. Acostumat a començar els partits i a acabar-los, el base grec ha de ser un dels pals de paller del nou Barça.