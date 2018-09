El Camp Nou es diverteix amb una golejada amb molts autors

Que l’afició del Barça surti del Camp Nou amb una golejada a la butxaca és relativament rutinari, però la novetat del 8-2 a l’Osca, ahir, era que les celebracions no s’havien concentrat en un o dos únics jugadors. La victòria no s’explicava només per la presència de Leo Messi, l’eco de la majoria de golejades en altres ocasions, ni tan sols per la voracitat en punta de Luis Suárez, que ahir va tornar a veure porteria i va fer dues dianes. No. La golejada tenia molts autors, un fet que resumeix a la perfecció la versió ofensiva tan rica que va exhibir l’equip. Evidentment, Messi no va marxar sense sumar dianes al seu comptador particular i va ser qui va obrir la llauna. El gol de l’argentí, que ahir va acumular 9 de les 26 ocasions de l’equip, va estimular els companys, que per un moment s’havien espantat amb el 0-1 de l’Osca.

Però a partir de l’1-1 va començar l’espectacle blaugrana. Els de Valverde van exhibir múltiples recursos i van desafiar la gran crítica que havia esquitxat la primera temporada del Txingurri, quan l’equip semblava rígid i excessivament dependent de la màgia d’Iniesta i Messi. Ja sense el manxec, és Coutinho qui completa el triangle interior i el brasiler va col·laborar a la creativitat ofensiva a camp contrari amb retalls, parets ràpides i tocs de màgia a tocar de la frontal de l’àrea. Tot i que va ser dels únics que es van quedar sense marcar, va ajudar a activar els seus companys al sector esquerre, que es van beneficiar del seu dinamisme. Jordi Alba va provocar l’autogol del 2-1 amb una centrada tensa al cor de l’àrea petita i, a deu minuts del final, va assaltar l’àrea amb un desmarcatge ferotge per batre Axel Werner i fer el penúltim gol de la tarda. Però també havia participat en l’acció del 3-1, que va celebrar Suárez després d’uns segons d’incertesa amb el VAR. “Quan marques un gol i n’has d’esperar la confirmació ja no tens ganes de celebrar-lo. Un minut més tard, ja t’ha passat l’adrenalina”, reflexionava l’uruguaià.

Una festa coral

La festa golejadora la van continuar al segon temps Dembélé, amb un xut creuat sec, Rakitic, amb una volea poderosa, i una altra vegada Messi i Suárez. Però molts altres jugadors van fregar el gol. Sergi Roberto va fallar una rematada claríssima després d’una bona jugada des de l’altra banda, Piqué va veure com un remat de cap sortia lleugerament desviat i Arturo Vidal fins i tot va provar de marcar de xilena en els minuts que va estar sobre la gespa, tot i que també va veure una groga per una falta molt dura sobre una futbolista de l’Osca.

Al vestidor ningú amagava la sensació de diversió que compartien espectadors i futbolistes. Ernesto Valverde la va subratllar: “Tenim jugadors que es relacionen bé, que s’entenen bé. Entre els bons és més fàcils entendre’s i que tot flueixi en atac, és bo per a nosaltres”, va comentar l’entrenador després del matx. Però inevitablement al tècnic se li escapava l’altra lectura del 8-2. Els dos gols encaixats. “Llàstima les dues rematades massa fàcils que hem concedit”.