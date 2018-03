El Camp Nou fa força perquè Iniesta es quedi

Després de gaudir amb la primera meitat de joc del Barça, els aficionats que van ser al Camp Nou van aprofitar els segons quaranta-cinc minuts per deixar clar que estan al costat d’Andrés Iniesta i que no volen que el migcampista manxec faci les maletes aquest estiu. El públic es va bolcar en el capità i van demanar-li obertament que es quedés, com a mínim, una temporada més.

Andrés Iniesta no va sortir d’inici però sí que va aparèixer després del descans. El partit havia baixat d’intensitat i, de cop, l’estadi es va encendre quan el manxec va sortir a fer escalfaments. Les ovacions van ser constants, com els crits d’“Iniesta, queda’t”, que el van acompanyar des de llavors fins al final del partit. L’ovació es va intensificar en el moment d’entrar al camp i d’intervenir en alguna de les múltiples accions en què va ser protagonista.

Dimecres el manxec va deixar oberta la possibilitat de marxar. Té sobre la taula diverses ofertes, de la Xina i dels Estats Units, alguna de molt sucosa. Iniesta va dir que encara no ho tenia clar i va emplaçar el club i els espectadors a esperar al 30 d’abril, data màxima en què ha de prendre una decisió. “L’únic que hem de fer és esperar que digui que se’n va. No ens posarem la bena abans de la ferida”, reflexionava Valverde.

Nova ovació a André Gomes

Si a Iniesta el van mimar, els aficionats també van tirar floretes a André Gomes. Igual que el dia del Chelsea, el portuguès va rebre el suport del Camp Nou quan va sortir a jugar.