Campions a l’ombra

No és cap secret que al Mundial de MotoGP, per marcar les diferències a la pista, cal filar prim en l’evolució de les motos. Aquesta feina recau en un pilot de proves, que, abans que el prototip arribi a les mans del pilot oficial, ha d’avaluar la màquina per veure si el disseny és l’adequat. A diferència de les marques europees, com Ducati, les fàbriques japoneses històricament han apostat per pilots de casa, és a dir, japonesos. Els últims anys Honda tenia com a provadors Hiroshi Aoyama (que també va ocupar el lloc de Dani Pedrosa durant les curses que el català es va perdre per lesió) i Takumi Takahashi, mentre que Yamaha té com a pilots provadors al Japó (un equip que encara manté) Katsuyuki Nakasuga i Kohta Nozane.

Però això, en els últims temps, ha canviat. Els equips busquen pilots amb experiència a la categoria reina del campionat del món (i alguns, amb títols de campió del món al seu palmarès) per fer aquesta funció. Ducati, amb Michele Pirro, fa temps que va fer un important pas endavant. Fins aquesta temporada comptava també amb Casey Stoner, però l’australià, retirat el 2012, deixarà de treballar per a la marca italiana a final d’any.

El curs passat Honda va incorporar el campió de Moto2 del 2011, Stefan Bradl, com a pilot provador, mentre que, després que els seus pilots ho demanessin a crits, Yamaha ha fet el pas aquest any, amb el fitxatge de Jonas Folger. “Honestament, Jonas no hauria de ser un pilot de proves perquè té molt talent per competir, però és realment bo per a nosaltres tenir-lo. El conec de les categories petites i és bon paio. Té un molt bon nivell i ha competit a MotoGP”, deia Maverick Viñales quan Yamaha va fer oficial la contractació de l’alemany, que integra el nou equip oficial de proves establert a Europa. Com el pilot de Roses, Valentino Rossi també ha pressionat per aconseguir contractar un pilot de proves amb experiència a la categoria. “Estic molt content amb aquesta decisió. Crec que és un pilot amb talent i que encara és jove. Pot fer un bon treball pel que fa a l’electrònica, és important comptar amb els seus serveis”, apuntava l’italià. Així, Folger és la carta que juga la marca japonesa per apropar-se a Honda i Ducati.

De fet, pel pàdoc molta gent considera que el gran salt endavant que va fer Ducati ara fa dos anys -quan Andrea Dovizioso es va situar entre els pilots que optaven a aconseguir el títol de campió del món- va ser gràcies a la feina de l’equip encapçalat per Pirro, que aquests dos dies de tests a Xest també ha estat donant un cop de mà a l’equip. Ell, a més, ha fet acte de presència en algunes curses del Mundial gràcies a wild cards o bé substituint els pilots titulars lesionats (com ha passat a final de temporada amb Lorenzo), fet que l’ajuda a mantenir la tensió competitiva.

Per a aquest any, les novetats no s’acaben en Folger pel que fa a pilots provadors. KTM, que manté Mika Kallio al seu equip de provadors (serà el seu quart any amb la marca austríaca), ha incorporat a les seves files Dani Pedrosa. Després de 18 anys lluitant al Mundial amb Honda, el català es retira de la competició, canvia de box i s’emporta a la seva motxilla la informació que ha acumulat durant aquests anys. A diferència de Folger i Pirro, el de Castellar del Vallès haurà d’esperar per pujar per primer cop a la KTM, ja que no s’hi enfilarà fins al febrer, al test previst a Sepang. “Tenir un pilot de l’habilitat i l’experiència del Dani al nostre projecte és un altre senyal fort que estem avançant en la bona direcció”, reconeixia Pit Beirer, director de Motorsport de KTM.

Per acabar, Aprilia ha contractat Bradley Smith. El britànic, a banda de fer de pilot provador, també participarà al Mundial de MotoE (el campionat de motos elèctriques, que comptarà amb cinc cites durant el 2019), a més de disposar d’algunes wild cards durant l’any. El seu objectiu, a diferència de Pedrosa, és tornar al Mundial el 2020, i fer d’aquesta temporada un curs de transició després de quedar-se sense moto per al 2019. La feina de tots ells, que sovint passa desapercebuda, serà importantíssima per determinar quins seran els pilots que lluitaran per la corona que ara té Marc Márquez.