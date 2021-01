Canvi de dinàmiques entre el Barça i la Reial Societat abans de la Supercopa

El Barça i la Reial Societat es trobaran aquest dimecres a Còrdova (21 hores, #Vamos) per disputar les semifinals de la Supercopa d'Espanya. Exactament, farà 28 dies des que es van veure les cares en un rectangle de joc, en la victòria dels de Koeman al Camp Nou (2-1). Des de llavors, s'ha produït un intercanvi d'evolucions: els txuri-urdins s'han desinflat i els blaugranes passen ara pel seu millor moment del curs.



Els d'Imanol Alguacil , que van arribar com a líders del campionat al temple barcelonista, han encadenat des de llavors una victòria, un empat i tres derrotes que els han fet baixar fins a la 5a plaça. En canvi, els blaugranes han sumat dos empats, quatre victòries i cap derrota, de manera que han passat del sisè al tercer lloc de la taula. Durant aquest impàs, el Barça també s'ha convertit en l'equip més golejador de la Lliga, amb 37 gols.



L'any nou somriu, de moment, als de Ronald Koeman . Amb tot l'enrenou al voltant del futur de Messi, l'argentí, com si sentís ploure, suma en tres partits del 2021 dos doblets, que el fan liderar la taula de golejadors del campionat domèstic amb 11 dianes. Una xifra que ha comptat amb la complicitat de Pedri : el canari ha provocat una influència nutritiva al voltant del 10 blaugrana amb assistències de fantasia, com la del segon gol a San Mamés , passant-li la pilota amb un cop d'esperó.



També en té bona part de culpa el bon moment de forma d' Ousmane Dembélé . L'enèsima reaparició del francès fa recordar la versió més semblant a la del jove futbolista que brillava a Dortmund. L'extrem va anotar el gol de l'empat davant l' Eibar en el seu retorn. A més, acumula tres titularitats aquest nou any, i va servir també l'assistència del 0 a 4 que va marcar Antoine Griezmann a Granada.



Amb aquesta bona dinàmica arriba la Supercopa per als blaugranes. La competició que va fer dinamitar de la banqueta barcelonista a Ernesto Valverde tot just fa un any. Aquest dimecres el Barça torna a disputar aquesta competició i ho farà amb moltes cares noves. El Reial Madrid, com a campió de la Lliga, i l' Athletic Club i la Reial Societat, com a finalistes de Copa del Rei, completen la resta de participants. Els de Zinedine Zidane defensaran el títol conquerit la temporada passada a l'Aràbia Saudita.