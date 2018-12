Lluís Carreras, nou entrenador del Sagan Tosu japonès

El català Lluís Carreras serà el nou entrenador del Sagan Tosu japonès. El tècnic de Sant Pol de Mar ha signat el contracte avui a la ciutat japonesa de Tosu, a l'illa de Kyūshū, i començarà a treballar aquest gener de cara a l'inici de la nova temporada de la J-League.

El Sagan Tosu juga a Primera Divisió, on va evitar el descens l'última temporada. El Sagan fa set anys consecutius que juga a Primera i la seva gran estrella és Fernando Torres. Torres i Carreras van coincidir fa 15 anys a l'Atlètic de Madrid com a jugadors.

Carreras, format al Barça, on va debutar, va jugar en clubs com el Mallorca, l'Àlabès i l'Atlètic de Madrid, abans d'iniciar una carrera d'entrenador que l'ha portat a clubs com el Sabadell, amb el qual va pujar a Segona A, el Mallorca, el Saragossa i el Nàstic.