Castanyes, panallets... i OK Lliga

L'OK Lliga no s'atura i, després de la jornada d'aquest cap de setmana, dimecres se celebra un nou capítol de la màxima categoria d'hoquei patins. Barça i Reus arriben a la cinquena jornada com a líders de la classificació empatats a 12 punts. Catalans i gallecs intentaran sumar els tres punts per seguir amb la bona ratxa de victòries.

El duel més interessant de la jornada, però, serà el derbi de la comarca d'Osona entre el Voltregà i el Vic (18.00 h, Esport 3). Els dos conjunts osonencs estan fent un inici de lliga discret. Els de Sant Hipòlit són catorzens, en zona de descens amb només una victòria, i els vigatans són desens, amb un punt més que els seus rivals.

Un altre dels duels amb rivalitat que es disputa el dia de Tots Sants és el que enfronten el Vendrell i el Reus (12.30 h). Els dos únics conjunts de la província de Tarragona a l'OK Lliga arriben amb dinàmiques força oposades. Els del Baix Camp fa tres jornades que no sumen cap punt i, ara mateix, són tretzens, empatats a tres punts amb el Voltregà, mentre que els del Baix Camp han guanyat els dos últims partits després d'ensopegar amb el Noia en la segona jornada i ja són quarts.

Precisament, el Noia també vol seguir mantenint la bona ratxa, tres partits sense conèixer la derrota, davant de l'Igualada (12.30 h), que la passada jornada va sumar la primera victòria i ja ha sortit de la zona de descens.

A la zona alta de la taula el Barça visita la pista d'un Caldes (12.30 h) que està fent un bon inici de lliga amb un balanç de dues victòries, un empat i una derrota. D'altra banda, el Liceo viatja fins a Arenys de Munt (12.30 h) per buscar els tres punts davant d'un dels dos equips que encara no n'han sumat cap.

El Girona, que vol seguir el pols amb els grans de la competició, jugarà a la pista del Lleida. La jornada la completen l'Astuhockey-Lloret i el Palafrugell-Alcoi.