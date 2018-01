"Queralt Castellet arriba als Jocs Olímpics amb opcions de medalla"

May Peus, president de la Reial Federació Espanyola d'Esports d'Hivern (RFEDI), somia amb una medalla de Queralt Castellet. En declaracions a l'agència EFE aquest diumenge, a l'estació austríaca de Kitzbühel (Tirol), ha dit que la sabadellenca "està molt en forma" i arribarà als Jocs Olímpics de PyeongChang (Corea del Sud), el proper mes de febrer, "amb opcions a medalla".

Peus, que va arribar a Kitzbühel procedent de Laax (Suïssa) -on Queralt va ser tercera el dissabte, tan sols una setmana després d'haver guanyat la prova de la Copa del Món de 'halfpipe' de surf de neu de Snowmass (Colorado , EUA) - ha valorat de forma positiva els últims resultats que ha aconseguit la 'rider' de Sabadell.

"Queralt està demostrant que està en forma, que està arribant a la fase final prèvia als Jocs Olímpics a un estat de forma excel·lent. Me n'alegro molt per ella, perquè no ho ha tingut fàcil aquests últims anys", ha explicat en referència a la campiona catalana, que va haver d'afrontar la mort de l'neozelandès Ben Jolly, el seu tècnic i parella.

"Ahir vam estar amb ella a Laax i està molt animada. La vaig veure fent unes sèries tremendes. A la segona no 'va planxar' el truc, que anava a pels 95 punts. Però en la primera ronda es la va veure 'sobrada', amb espai per a 'planxar' i crec que serà una de les esportistes espanyoles que arribarà als Jocs amb opcions de medalla ", diu Peus.