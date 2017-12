La selecció catalana femenina s'exhibeix a Navarra (1-3)

La selecció catalana ha guanyat l'amistós jugat a Pamplona, a l'estadi d'El Sadar, contra Navarra per 1-3 després de dominar un partit que s'havia complicat amb el gol local.

L'equip de Natàlia Arroyo ha sortit al terreny de joc amb l'ambició de dominar el joc en tot moment, però un xut llunyà de Maite Oroz ha superat Laura Ràfols als 19 minuts de joc, poc després d'una clara ocasió catalana de Carolina Férez. Abans del descans, però, Catalunya ha empatat gràcies a un xut llunyà d'Aitana Bonmatí.

A la segona part, Arroyo ha fet canvis per revolucionar el joc, i ha donat minuts a Aina Torres, Alba Aznar, Kenti Robles, Brenda Pérez, Núria Mendoza i la portera Esther Sullastres. Catalunya ha aconseguit el control del joc, amb una pressió alta després de pèrdua, joc dinàmica i ambició. Els gols del triomf els ha marcat en tot just quatre minuts la jugadora sabadellenca del València Carolina Férez, primer en una acció d'oportunisme, i després, amb un bonic xut creuat. Georgina Carreras ha perdonat el quart gol català al final d'una segona part en què Sullastres gairebé no ha rebut xuts a porta.

El partit ha servit per veure el debut amb la selecció de la lateral de l'Atlètic de Madrid Kenti Robles, jugadora internacional amb Mèxic però nascuda a Barcelona, Berta Pujadas, Ainhoa López i Aina Torres.