El Catgas Santacoloma cau amb el Segovia (2-3) i segueix sense guanyar a casa

El Catgas Energía Santacoloma ha sumat una nova derrota com a local, la quarta en sis partits, aquest cop davant Naturpellet Segovia (2-3). El duel s'ha posat en contra pels colomencs des d'un bon inici, amb dos gols visitants seguits en un minut de Javi Alonso, que a la mitja hora també ha firmat el 0-3 quan els locals buscaven escurçar distàncies.

Tot i la distància, gairebé irreversible, el Catgas ha donat un pas endavant, jugant gairebé deu minuts amb un jugador de camp, Juan Carlos, de jugador-porter. El canvi ha fet efecte, i poc després, primer Pol Pacheco, i després Javi Rodríguez, han situat un 2-3 que revifava les esperances dels de Santa Coloma. El marcador, però, ja no s'ha tornat a moure, i el Catgas seguirà una setmana més sent un dels dos equips (l'altre és el cuer, l'O Parrulo Ferrol) de la LNFS que encara no sap què és guanyar un partit de lliga com a local aquest curs.