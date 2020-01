Cervera, una ciutat abocada a l'esport d'elit

Els més de 9.000 habitants de Cervera viuen, gairebé de manera ininterrompuda, una celebració permanent des de l’any 2013. El seu fill pròdig, el sis vegades campió del món de MotoGP, Marc Márquez, fa esclatar de joia la ciutat amb les seves exhibicions sobre la moto arreu del planeta. Però més enllà dels èxits del pilot de motociclisme, la capital de la Segarra també pot presumir del palmarès d’altres esportistes locals, menys reconeguts en l’òrbita mediàtica però amb una trajectòria igualment meritòria en el món de l’esport.

Un d’ells és el triatleta Jordi Montraveta. Amb només 21 anys, el cerverí es va proclamar per primera vegada campió d’Espanya elit en el Half Triatló de Mequinensa de l'estiu passat. A més, va aconseguir batre el rècord de la prova i situar-lo en poc més de les quatre hores. Abans, ja s’havia emportat fins a quatre proves estatals de duatló cros, i dues en triatló cros.

No obstant, Montraveta ha deixat enrere en els últims anys aquesta modalitat per centrar-se exclusivament en les proves de mitja i llarga distància. "El meu entrenador actual em va proposar debutar en un half, i com que va anar bé a partir de llavors em vaig focalitzar només en la mitja distància", assegura el jove, que després de competir durant quatre temporades amb el Fast Triatlón - CN Montjuïc s’ha incorporat enguany al Club Triatló Prosan per "ser un equip de la meva terra que està centrat en la mitja distància".

El lleidatà va acabar l’any 2019 en la 25a posició del rànquing d’Espanya de triatló de mitja i llarga distància elit. Això sí, s’ha de remarcar que de les sis proves que comptabilitzen en la classificació, només va participar en dues. Una és la de terres aragoneses, en què es va coronar guanyador, i en l’altra, el Half Triatló d’Eivissa, va finalitzar en el cinquè lloc. De cara a aquest any, el triatleta assegura que es vol iniciar en la disciplina de llarga distància, "a mig camí entre la mitja i el que seria una Ironman", tot i que en un futur sí que té la intenció de dedicar-se a aquestes curses de gran resistència.

Malgrat que la seva intenció és dedicar-s’hi en el dia a dia, Montraveta compagina la seva faceta de triatleta amb els estudis universitaris, ja que actualment està acabant el grau d’INEF a Vic. "Tinc molt clar que és gairebé impossible guanyar-se la vida amb la competició, així que la meva prioritat continuen sent els estudis, sobretot en èpoques d’exàmens", admet Montraveta, que igualment es veu amb opcions de lluitar pel podi final de la Copa d’Espanya d’aquest 2020.

Quan la dedicació en els estudis no l'hi impedeix, Montraveta s’exercita sovint amb bicicleta amb els germans Marc i Àlex Márquez, amb els quals l’uneix un lligam d’amistat. "Els conec des de petits perquè la relació ja ve dels pares. Sobretot destacaria l’esperit competitiu del Marc, si jo he de fer tres hores en bici i ell només dues al final acabarà fent les tres", emfatitza el de Cervera. A més, recorda que són persones molt humils i "sempre tenen ganes de fer broma".

El lleidatà serà guardonat el 25 de gener en la 23a edició de la Nit de l’Esport Cerverí, que se celebra anualment des de l’any 1998. La gala, a la qual tampoc hi faltaran els Márquez, premia els esportistes i entitats locals més destacades de l’anterior temporada, i al mateix temps és una jornada d’intercanvi d’experiències i èxits entre ells. "Jo crec que hem tingut la gran sort que ha sortit un fora de sèrie com en Marc, i al final la ciutat crida molt més l’atenció. Segurament, l’entorn i el paisatge, amb molts camins i rutes per entrenar, afavoreix la pràctica esportiva", comenta el cerverí, que també destaca la trajectòria del nedador Ferran Julià, que podria anar als Jocs Olímpics de Tòquio d’aquest estiu.