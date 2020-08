Un partit per tocar el cel o caure a l'infern

Ni els més vells recorden l’última vegada que el Barça va arribar a un partit europeu sense ser el favorit. El que per a d’altres és una pressió afegida, al Camp Nou s’havia convertit en un motiu d’orgull. Saber que abans de sortir a jugar tothom confiava en tu. Però la lenta decadència del projecte blaugrana, sumada a l’explosió del Bayern de Hansi Flick els últims mesos, han canviat el guió. A l’estadi Da Luz (21 h / Movistar Champions), el campió alemany sembla tenir més arguments que no pas un Barça que ha arribat fins a Lisboa sobrevivint, evitant al trencadissa final amb triomfs no sempre lluïts. Derrotant el Nàpols, l’equip de Setién es va guanyar el dret a somiar en Lisboa i queda a tres partits de ser campió. Ara bé, potser el dia del Nàpols no es va fer res més que allargar l’agonia de la que seria la primera temporada en blanc en 12 anys. Passi el que passi, als despatxos s’assumeix que la planificació esportiva no ha estat la millor i caldrà refer l’equip. Si l’economia ho permet. La Champions, la competició que ha fet trontollar el club amb les derrotes de Roma i Anfield, s’ha convertit en la possible salvació. O en l’epitafi d’aquest projecte.

El Barça, el club que ha gastat més diners els últims cinc anys, ha anat perdent llençols a cada bugada. I arriba mig despullat a Portugal, amb una plantilla curta i cansada. Si contra el Nàpols Setién tenia tot just 13 futbolistes del primer equip, ara recupera Sergio Busquets i Arturo Vidal, destinats tots dos a ser titulars en un mig del camp que podria ser més conservador que altres cops, amb un possible 4-4-2 en què Griezmann acabaria a la banqueta. Sergi Roberto i De Jong serien els altres migcampistes, amb Semedo al lateral dret a la seva ciutat natal. Renunciar a un davanter seria assumir que el Bayern fa por, que mossega. Prioritzar no rebre gols. “Si tens la pilota, vol dir que passes menys estona defensant contra un rival que té un gran potencial. Quan tens la pilota et defenses millor, però tot dependrà, com sol passar, de l’encert. El dibuix tàctic potser no és tan important. S’han treballat moltes coses aquests dies, ja es veurà”, va dir Setién, mig reconeixent que ha treballat aquest 4-4-2 pensant en un partit en què “caldrà veure com podem aguantar el seu ritme i si podem superar la seva pressió alta. Llavors, ells poden patir. No hi haurà un dominador clar, qui estigui encertat en les ocasions de gol guanyarà. Imagino fases de control de cada equip”.

De fet, Setién, que va arribar prometent bon joc, ha aconseguit que l’equip encaixi pocs gols. Ara bé, en marca menys que abans. Fins al punt que feia 14 anys que el Barça no en marcava tan pocs. I és la pitjor temporada golejadora de Lionel Messi a la Champions des de que tenia 19 anys i portava els cabells llargs: només n’ha marcat tres. Però aquest equip que sembla encaminat a un final de cicle encara té moments de grandesa, com va demostrar durant 30 minuts contra els napolitans. Amb Messi al camp, de fet, tot és possible, tot i que des de el Bayern es digui que ara mateix és més bon futbolista Robert Lewandowski, el màxim golejador de la competició. “Lewandowski és un gran jugador però no està al nivell de Lionel Messi, que és capaç de tot. Ara bé, necessita tenir un equip fort al darrere”, va dir Setién sobre un dels duels d’un partit ple de petites rivalitats individuals. Arturo Vidal, que va ser company d’equip del polonès, va deixar clar que “no es poden comparar, Messi no és d’aquest planeta”. De fet, quan un rival diu que té un futbolista en nòmina millor que Messi, sol ser un mal negoci per a ells. I al Barça ho saben. Eliminar el Bayern seria un nou gir de guió en un any que va començar amb una derrota a la riba del Mar Roig, a l’Aràbia Saudita, que va costar el càrrec de Valverde, i segueix amb vistes a l’Atlàntic en una fase final en què Setién és a tres partits de guanyar una competició que abans sempre havia vist per televisió. Tot és possible, aquest any.

Un rival altiu

Els jugadors del Barça han memoritzat cada frase dels jugadors bavaresos per estar més motivats aquests dies. S’han entrenat bé, segons Setién. Han sentit una vegada i una altra que les estadístiques del Bayern són temibles, en l’únic duel de la fase final entre equips que ja saben el que és guanyar aquesta competició. “No podem minimitzar el perill del rival, les seves estadístiques i el seu joc parlen per si sols, però tenim molta confiança. Ells tenen molt potencial, però nosaltres també. Serà un partit molt igualat, amb alternatives. Quan arriba un partit així no et cal més motivació, però una cosa és el que digui la gent del Bayern i una de ben diferent el que passarà a la gespa”, va dir un Setién sempre prudent, a diferència d’Arturo Vidal, que va deixar anar: “Som el millor equip del món i ho volem demostrar”. El xilè té ganes de gresca i no és dels que s’amaga. I Setién necessita aquest caràcter.

El Barça, de fet, confia en les seves possibilitats, encara que al davant tingui l’equip més en forma del continent, el que fa més gols, el que fa més mal als rivals. El format del torneig, a partit únic, i la supèrbia d’un Bayern que ha assumit amb naturalitat la seva condició de favorit s’han convertit en motius per a l’esperança del Barça. Setién difícilment donarà minuts a joves com Riqui Puig, que encara no ha debutat a la Champions, o Ansu Fati. Tal com va fer contra el Nàpols, el càntabre apostarà per l’experiència i el partit tindrà un dels duels més bonics el que hi haurà entre Ter Stegen i l’home que li tanca la porta de la selecció, Neuer. En canvi, caldrà veure quants minuts juga Coutinho, el fitxatge més car de la història del Barça, que juga cedit als bavaresos però hauria de ser suplent en el partit de Da Luz.

Malsons francesos

Al Bayern, Flick tindrà la baixa segura de Benjamin Pavard, com si una maledicció afectés els campions del món del 2018, ja que al Barça és dubte Ousmane Dembélé, que porta sis mesos sense jugar però ha rebut l’alta. “És una bona notícia tenir-lo aquí, podria jugar alguns minuts”, va explicar Setién. L’entrenador tampoc garanteix la titularitat de Griezmann, un altre campió del món ara fa dos anys. I, per descomptat, Samuel Umtiti és baixa, castigat per les lesions en un Barça on tampoc hi haurà Arthur Melo, castigat en aquest cas pel club. Els bavaresos encara no han perdut cap partit oficial aquest any, amb un sol empat. Ha guanyat la Lliga i la Copa i han fet miques el Chelsea als vuitens de final. Flick, però, adverteix que “no pots pensar que el Barça no et crearà perill”, intentant moderar una mica el discurs d’exjugadors del club, que s’han encarregat d’iniciar la guerra psicològica, com si tinguessin tantes ganes de celebrar el funeral del Barça que han cridat el cotxe de morts sense comprovar l’estat del pacient. I aquest Barça està molt viu.

Contra un rival al qual només ha sotmès en 2 dels 10 duels anteriors, el Barça vol il·lusionar-se pensant que per primer cop aquest any li tocarà guanyar la Champions més amb el cor que amb joc. Altres clubs ja ho han fet, això, però el Barça no. Sempre hi ha una primera vegada.