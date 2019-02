El Madrid de Solari es posa a prova en l'escenari de la Champions

Juntament amb el Manchester United, el Reial Madrid és l'equip que ha experimentat una metamorfosi més gran des de la fase de grups. L'1-1 al Camp Nou i la victòria contra l'Atlètic (1-3) al Wanda Metropolitano, els seus principals enemics, l'omplen de confiança per encarar una eliminatòria contra un Ajax invicte a Europa (tres victòries i tres empats) però que arriba al partit amb males sensacions i amb dos dels seus baluards del migcamp tocats (De Jong i Mazraoui).

L’escenari que veurà la nova posada en escena del Reial Madrid de Santiago Solari a la seva competició preferida (21 h, Movistar Liga de Campeones), que defensa des de fa tres temporades, serà el Johan Cruyff Arena. Es tracta d'un estadi de bon record per als madridistes, ja que aquí van imposar-se a la Juventus, amb un gol de Pedja Mijatovic, a la final de l’any 1998, després de molts anys de sequera. Ara, dos mesos després que es coneguessin els aparellaments dels vuitens de final de la Champions League, el Madrid tornarà a fer rodar la pilota amb unes sensacions molt diferents de les que tenia en el moment del sorteig.

Les primeres valoracions de l’eliminatòria ja la van etiquetar com una de les menys equilibrades, tenint en compte els grans duels que ens esperen en aquesta ronda de vuitens i el bagatge d’uns i altres a Europa els últims anys. I el temps ha accentuat aquesta percepció. El Reial Madrid ha anat a més amb la consolidació del tècnic argentí a la banqueta blanca i l’Ajax, en canvi, no ha tornat de l’aturada hivernal amb bon peu. Els holandesos, amb el 'blaugrana' De Jong i el Golden Boy De Ligt, han sumat un empat contra el Heerenveen (4-4), una derrota contundent contra el Feyenoord (6-2) i una altra derrota per la mínima contra l’Heracles (1-0), cosa que posa al descobert els problemes defensius que estan patint últimament. Uns problemes que intentarà aprofitar Benzema, el '9' blanc, que arriba en estat de gràcia a la cita europea, acompanyat de Vinícius per l’esquerra i amb el dubte de si Bale li prendrà l’última plaça d'atac a Lucas Vázquez després de la seva revifada en el derbi contra l’Atlètic de Madrid de dissabte. Amb Isco descartat per problemes a l’esquena, Marcos Llorente lesionat i Reguilón ocupant la plaça de Marcelo, la resta de l’equip són faves comptades.

A Londres, dubtes i igualtat

No han canviat tant les sensacions sobre el partit que es viurà aquest dimecres a Wembley (21 h, Movistar Liga de Campeones 1), l’estadi londinenc que acull els partits del Tottenham mentre el nou White Hart Lane no està a punt. És cert que en el moment del sorteig tant uns com els altres estaven en un moment més bo que l’actual, però també és cert que les baixes que han patit últimament uns i altres els fan preparar el partit amb més dubtes dels que voldrien.

El Tottenham, que no va fitxar a l’estiu ni tampoc ho ha fet ara en el mercat d’hivern, en què ha patit la venda de Dembélé i la cessió de N'Koudou, tindrà com a principal contratemps les baixes per lesió del seu buc insígnia i màxim golejador, Harry Kane, i d’una altra estrella de la talla de Dele Alli, el seu gran soci. Eliminats a la Copa i la Copa de la Lliga, els del nord de Londres estan donant la cara a la Premier, tercers a cinc punts del Liverpool i el Manchester City, i arriben a la Champions contra un Borussia Dortmund que, malgrat mantenir-se al capdavant de la Bundesliga amb cinc punts d’avantatge sobre el Bayern Munic, també està en un dels moments més delicats de la temporada.

Els alemanys també pateixen problemes defensius, que els han portat a enllaçar tres empats seguits, encaixar set gols i quedar eliminats de la Copa contra el Werder Bremen. Els de Dortmund, igual que els 'spurs', també tindran la baixa del seu capità i principal estrella, Marco Reus. El seu lloc serà ocupat per Maximilian Philipp, mentre que l’absència de Paco Alcácer, que s’ha hagut de quedar a casa per culpa d’unes molèsties a l’espatlla, serà amb tota probabilitat per Mario Götze.