Qui són els 5 possibles rivals del Barça a la Champions?

El Barça espera rival als vuitens de final de la Lliga de Campions en el sorteig d’aquest dilluns a la seu de la UEFA, a la ciutat suïssa de Nyon (12h). Les normes del sorteig, on els rivals de la mateixa lliga no poden enfrontar-se entre ells fins als quarts de final, ha acabat provocant que el Barça tingui moltes opcions d’enfrontar-se amb el Chelsea, malgrat tenir cinc possibles rivals. Tampoc poc quedar emparellat amb la Juve, doncs ja van ser rivals a la fase de grups, ni amb el Sevilla i el Madrid, per ser els dos de la mateixa lliga.

Els cinc possibles rivals del Barça són el Chelsea, el Basilea, el Bayern, el Porto, el Xakhtar Donetsk. Ara, la presència de quatre rivals anglesos al mateix bombo del Barça, aquell dels campions de grup (Manchester City, Manchester United, Liverpool i Tottenham), fa que sigui el Chelsea el club amb més opcions, més del 40%, de quedar emparellat amb el Barça.

Els vuit equips del primer bombo són: Manchester United, PSG, Roma, FC Barcelona, Manchester City, Liverpool, Besiktas i Tottenham Hotspur. Els vuit equips del segon bombo són: Basilea, Bayern, Chelsea, Juventus, Xakhtar, Sevilla, Porto i Reial Madrid. Els vuitens de final es juguen el proper any, amb l'anada els dies 13–14 i 20–21 de febrer , i la tornada els dies 6–7 i 13–14 de març.

Els possibles rivals del Barça:

540x306 Morata (Chelsea) / EFE Morata (Chelsea) / EFE

Chelsea (Anglaterra)

Entrenador: Antonio Conte (Itàlia)

Fundació: 1905

Propietari: Roman Abramóvitx (Rússia)

Estadi: Stamford Bridge (42.360 espectadors).

Palmarès: 6 lligues, 7 Copes, 5 Copes de la lliga, 4 Community Shield, 1 Champions, 1 UEFA Europa League, 2 Recopes i 1 Supercopa d’Europa.

Màxim golejador: Álvaro Morata (Espanya)

El Chelsea s’ha quedat gairebé sense opcions de revalidar el títol de lliga després de caure al camp del West Ham, però competeix a la part alta de la classificació. Si el primer any amb Antonio Conte l’equip va ser una piconadora, enguany pateix més. A la Champions ha quedat segon per darrera de la Roma al seu grup, barrejant bones actuacions amb altres més fluixes. Morata ha arribat per marcar els gols, malgrat no ser sempre titular, els primers dies. Els exjugadors del Barça Pedro i Cesc lideren un atac on també brilla Hazard i el brasiler Willian. El mig del camp és dur, amb el francès Kanté arribant a tot arreu. En defensa, Courtois està a un gran nivell sota els pals.

540x306 Jupp Heynckes ha tornat al Bayern / EFE/EPA/ANDREAS SCHAAD Jupp Heynckes ha tornat al Bayern / EFE/EPA/ANDREAS SCHAAD

Bayern de Munic (Alemanya)

Entrenador: Juup Heynckes (Alemanya)

Fundació: 1900

Propietari: FC Bayern München AG, Audi, Allianz i Adidas

Estadi: Allianz Arena (75.000 espectadors).

Palmarès: 27 lligues, 18 Copes, 6 Supercopes, 5 Champions, 1 Copa de la UEFA, 1 Recopes i 1 Supercopa d’Europa.

Màxim golejador: Robert Lewandowski (Polònia)

El Bayern viu una temporada estranya. Després de cinc lligues consecutives, aquesta temporada l’equip va començar malament la lliga amb Ancelotti de tècnic i per primer cop van destituir el tècnic abans de novembre. El club bavarès va reclutar el veterà Heynckes, qui ja estava jubilat, i l’equip va reaccionar. Ara lidera la lliga i va lluitar fins el final per ser primer de grup contra el PSG, acabant segon per la diferència de gols. Lewandowski, recuperat d’una lesió, lidera l’atac acompanyant d’un Coman cada dia més endollat. Thiago Alcantara s’ha lesionat de nou en un mig del camp on James Rodríguez cada dia mana més. Kimmich crema etapes i Hummels mana a la defensa acompanyat de Javi Martínez, Alava i Rafinha.

540x306 Mohamed Elyounoussi, del Basilea / EFE Mohamed Elyounoussi, del Basilea / EFE

Basilea (Suïssa)

Entrenador: Raphaël Wicky (Suïssa)

Fundació: 1893

Propietari: FC Basel, amb el patrocini de Novartis

Estadi: St. Jakob-Park (37.500 espectadors).

Palmarès: 20 lligues, 12 Copes, 1 Copa de la Lliga, 1 participació als quarts de final de la Champions.

Màxim golejador: Ricky Van Wolfswinkel (Països Baixos)

Amb 8 lligues suïsses consecutives, l’històric Basilea viu el millor moment de la seva història. Aquesta temporada però, veu com per primer cop en anys pateix a la lliga, amb el Young Boys de Berna liderant la classificació. Ara, el Basilea, després d’un mal inici, ha reaccionat i ara ja és segon. I tot, combinat amb una gran participació a la Champions, superant el Benfica i el CSKA de Moscou. L’exjugador Raphaël Wicky viu el primer any a la banqueta, amb un estil agressiu i ràpid que potencia les virtuts dels jugadors del millor futbol base de Suïssa. El Basilea, amb el suport de l’empresa Novartis, viu un any de renovació també a nivell directiu. Els joves Oberlin i Itten destaca a un bloc on mana Thaulant Xkaha al mig del camp, acompanyat del noruec Elyounoussi i l’ivorià Dié. Els gols els fa l’holandès Van Wolfswinkel, exjugador del Betis. La defensa, molt internacional, és alta i forta, amb el colombià Álvarez, el txec Suchy i el paraguaià Riveros acompanyant Lang i Akanji.

540x306 Aboubakar i Brahimi, del Porto / EFE Aboubakar i Brahimi, del Porto / EFE

Porto (Portugal)

Entrenador: Sergio Conceiçao (Portugal)

Fundació: 1893

Propietari: Jorge Nuno Pinto da Costa

Estadi: Estadio do Dragao (50.003 espectadors).

Palmarès: 27 lligues, 16 Copes, 20 Supercopes, 2 Champions. 2 Copes de la UEFA, 2 Copes Intercontinentals i 1 Supercopa d’Europa.

Màxim golejador: Vincent Aboubakar (Camerún)

Els ‘dragons’ sempre competeixen bé a Europa. Malgrat haver d’esperar fins el darrer partit per classificar-se, l’equip de l’exjugador del Madrid Sergio Coincençao s’ha classificat de nou pels vuitens. A la lliga lluita amb l’Sporting de Portugal en una temporada complicada. Sempre amb l’etern i polèmic Pinto da Costa a la llotja, el Porto destaca pels gols africans, del camerunès Aboubakar, el malià Marega i l’algerià Brahimi. O el brasiler Tiquinho Suares. Al mig del camp, mana la qualitat dels mexicans Herrera i Corona. I la força de Danilo Pereira. En defensa, l’espanyol Marcano, els brasilers Telles i Felipe i el portuguès Pereira han deixat a la banqueta als mexicans Reyes i Layún. Iker Casillas, malgrat haver perdut la titularitat puntualment, segueix defensant la porteria dels dragons.

540x306 L'alegria del Xakhtar / EFE L'alegria del Xakhtar / EFE

Xakhtar Donetsk(Ucraïna)

Entrenador: Paulo Fonseca (Ucraïna)

Fundació: 1936

Propietari: Rinat Akhmetov

Estadi: Metalist Stadium de Khàrkiv (40.000 espectadors).

Palmarès: 10 lligues d’Ucraïna, 11 copes d’Ucraïna, 8 Supercopes d’Ucraïna, 4 copes soviètiques, 1 Supercopa soviètica i 1 Copa de la UEFA.

Màxim golejador: Facundo Ferreyra (Argentina)

Els ‘miners’ lideren la lliga i s’han classificat segons per darrera del City, i per davant del Nàpols. L’equip ja fa anys que no pot jugar a la seva ciutat de Donetsk per la violència de la zona del Donbass i aquest any juga a Khàrkiv. Malgrat la guerra i els problemes del seu propietari, el ric Rinat Akhmetov, qui va ser vist com opositor del nou govern ucraïnès, el club segueix mamant a la seva lliga amb un model de joc clar: potència local darrera amb jugadors com Stepanenko, talent brasiler davant amb homes com Fred, Bernard, Taison, Dentinho o Alan Patrick. Els gols els posa l’argentí Ferreyra. En defensa mana Rakitsky en espera de veure si podrà tornar el sancionat per dopatge Srna. El portuguès Paulo Fonseca ha gestionat bé el llegat de Mircea Lucescu donant continuïtat a un projecte esportiu molt ben treballat que entén el futbol a partir de la recuperació i atacs ràpids.