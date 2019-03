L’Atlètic de Madrid, contra l’amenaça de Cristiano Ronaldo

El Wanda Metropolitano, l'estadi de l'Atlètic de Madrid, és la seu de la final de la Lliga de Campions d'aquesta temporada, i els de Simeone volen disputar-la sigui com sigui. Per fer-ho, aquest dimarts hauran de rematar la Juventus de Cristiano Ronaldo en el partit de tornada de vuitens de final (21h, Movistar Liga Campeones), un duel al qual es planten amb un molt bon resultat de l'anada (2-0), però que no els permetrà relaxar-se.

El Juventus Stadium serà l'escenari d'un xoc que es preveu tens, tenint en compte les aspiracions d'uns i altres i el marcador parcial que s'arrossega de l'anada. Els matalassers intentaran fer bons els gols que Godín i Giménez van aconseguir al Wanda i ho faran a través de la força defensiva, el contracop i l'ambició que els caracteritza i que tan bons resultats els ha donat en l'era Simeone. S'hi presenten, a més, encadenant cinc victòries seguides sense encaixar cap gol, inclòs el partit d'anada de vuitens, i amb només una derrota en els seus últims 10 desplaçaments. Simeone, que va regular els minuts dels seus jugadors durant l'últim partit de Lliga contra el Leganés, comptarà amb Griezmann i Morata a la punta d'atac, conscient que aconseguir un gol els donaria moltes opcions de superar l'emparellament, ja que obligaria la 'Vecchia Signora' a fer-ne quatre. Sense Diego Costa ni Thomas Partey, per sanció, ni Filipe Luis ni Lucas Hernández, per lesió, l'Atlètic sí que podrà comptar finalment amb Diego Godín, que ha entrat en la convocatòria malgrat les molèsties que arrossega.

Al davant tindran un conjunt torinès que, abans de la derrota a Madrid, portava penjada l'etiqueta de favorit i que voldrà refer-se del cop rebut i capgirar l'eliminatòria per entrar al bombo de quarts de final. Totes les esperances se centren en el paper que hi pugui tenir la seva principal estrella, Cristiano Ronaldo, pel qual van fer un esforç important aquest estiu passat i que de moment només ha marcat un gol a la Champions, contra el Manchester United.

La Juventus, que no ha aconseguit remuntar mai un 2 a 0 en contra a la Champions, també hi arriba en forma. Després de la derrota al Wanda ha encadenat tres victòries consecutives. En l'últim partit, a més, es va permetre donar descans a Ronaldo, Mario Mandzukic i Giorgio Chiellini. Tampoc van jugar Miralem Pjanic ni João Cancelo, que eren baixa per sanció però que estan a punt per al partit d'aquest dimarts. Allegri, però, no podrà disposar d'Andrea Barzagli, Mattia De Sciglio ni Juan Cuadrado, lesionats, ni tampoc d'Alex Sandro, sancionat, per la qual cosa podria canviar el seu habitual 4-3-3 per un 3-5-2 per compensar les baixes en defensa i, al mateix temps, equilibrar més el centre del camp, zona en la qual es va veure superat en el partit d'anada.

El City vol certificar l'eliminatòria a casa

Menys emocionant es preveu el duel entre el Manchester City i el Schalke 04, amb un 2 a 3 a favor dels de Pep Guardiola aconseguit en terres alemanyes en el partit d'anada. El conjunt anglès, però, és conscient que caldrà prendre's seriosament el partit per no repetir els errors que van cometre el PSG i el Reial Madrid la setmana passada. Guardiola, fidel al seu discurs prudent, qualifica el seu equip de conjunt "adolescent en aquesta competició". "Tenim un bon resultat de l'anada, però en aquesta competició pot passar de tot, per això és tan especial", apuntava a la prèvia. Guardiola no podrà comptar ni amb Fernandinho ni amb Otamendi, sancionats, però sí que disposarà de Leroy Sané, que es tornarà enfrontar a l'equip que el va formar.