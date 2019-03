Charlie Whiting: estimat i criticat a parts iguals

El Gran Premi d’Austràlia de F1, la cursa que obre el campionat del 2019, arrenca de dol. Qui va ser el director de curses de la Fórmula 1, Charlie Whiting, Charly per als pilots i els integrants del pàdoc, va morir dijous de matinada a Melbourne de forma sobtada després de patir una embòlia pulmonar. Ell, que dimecres ja havia tret el cap al traçat de Melbourne per veure que tot estava en les condicions idònies per estrenar un nou curs, no podrà començar la que seria la seva 22a temporada al càrrec. “Soc un caçador furtiu que fa de guardabosc”, deia Whiting sobre la seva professió. Mecànic als inicis, el seu amic Bernie Ecclestone el va convèncer perquè entrés a la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA) per evitar que els equips fessin trampes. Ho va aconseguir: formava part de la FIA des del 1988, i des del 1997 ocupava el càrrec de director de curses. Whiting serà especialment recordat per haver impulsat la normativa de seguretat actual i per treballar al màxim per protegir els pilots. Els accidents mortals d’Imola 94 de Roland Ratzenberger i Ayrton Senna el van marcar. I fruit de la seva tossuderia van entrar en escena l’halo, el hans (el protector de cap i coll) i l’arc de seguretat dels monoplaces.

El seu càrrec implicava prendre decisions i repartir sancions. Així, va ser font de polèmiques pel seu judici a l’hora de repartir sancions i per ser molt caut en situacions complicades, sobretot amb la pluja. La seva era una feina complicada: havia de ser l’enllaç entre els pilots i la FIA, però en aquest món no es pot ser amic de tothom, sobretot quan et dediques a evitar tripijocs en un entorn tan complex i on es mouen tants diners com és el de la F1. “Ha sigut l’àrbitre i la veu de les curses durant molts anys. Era un home de gran integritat que va fer una feina complicada de manera imparcial”, va resumir Christian Horner, cap de l’equip Red Bull. El seu homòleg a Mercedes, Toto Wolff, es va afanyar a dir que se n’havia anat “un ambaixador fantàstic de la F1 i un veritable guardià dels interessos d’aquest esport”. Per als pilots, Whiting era la persona amb qui podien parlar de tot allò que els preocupava. “Era el nostre home, un intermediari amb la FIA. Li podies demanar el que volguessis, la seva porta sempre estava oberta”, va recordar Sebastian Vettel, que en alguna ocasió no gaire llunyana havia enviat Whiting a fregir espàrrecs (per dir-ho finament) després d’una cursa. “A vegades els pilots ens posàvem pesats amb ell, insistíem molt. Però ell sempre ens escoltava”, va assegurar Ricciardo. A Austràlia, de manera provisional, Michael Masi, subdirector de curses dels Supercars australians, ocuparà el lloc de Whiting. Descansi en pau.