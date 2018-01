De Bruyne es vesteix de Ronaldinho per fer avançar el City a la FA Cup (0-2)

El Manchester City ha avançat als vuitens de final de la FA Cup després de superar el Cardiff City, de la segona divisió, 0 a 2. Tampoc ha tingut problemes per classificar-se el pròxim rival del Barça a la Champions, el Chelsea d'Antonio Conte, que ha superat 3 a 0 el Newcastle.

Pep Guardiola ha presentat un onze amb canvis, però mantenint futbolistes importants sobre la gespa com Raheem Sterling o Kevin De Bruyne. Precisament, el belga ha sigut l'home del partit en obrir el marcador amb un detall tècnic ple de precisió i intel·ligència. El migcampista 'citizen' ha sigut el més llest, i tal com va fer Ronaldinho amb el Barça, ha xutat ras quan la barrera saltava, un llançament que ha deixat el porter palplantat. Guardiola s'ha enfadat moltíssim amb l'àrbitre del duel, Lee Mason, que ha anul·lat un gol a Bernardo Silva per fora de joc posicional de Sané. Sterling, que ha jugat de fals davanter centre, ha marcat el 0 a 2 en rematar de cap una centrada de Bernardo Silva. El davanter anglès ha marcat a la perfecció els tempos del salt, picant la pilota a terra per superar Etheridge.

Al temps afegit el Cardiff City s'ha quedat amb 10 futbolistes per expulsió de Joe Bennett, qui a la primera part ha caçat Sané en una terrorífica entrada quan l'alemany havia fet un eslàlom des del propi camp. Al segon temps, el lateral local ha fet el mateix amb el jove Brahim Díaz, que ha tornat a tenir minuts amb el primer equip.

540x306 Marcos Alonso ha marcat de falta contra el Newcastle / CHELSEA FC Marcos Alonso ha marcat de falta contra el Newcastle / CHELSEA FC

El Chelsea no perdona

Dos gols del davanter belga Michy Batshuayi i un gol de l'espanyol Marcos Alonso han permès al Chelsea golejar el Newcastle United (3-0) i classificar-se per la cinquena ronda de la copa anglesa. Els homes d'Antonio Conte han oblidat la decepció per l'eliminació en semifinals de la Copa de la Lliga (EFL Cup) fa quatre dies i s'han imposat sense excessius problemes al feble Newcastle de Rafa Benítez, equip que està més pendent de les seves penúries a la Premier League -un punt per sobre del descens- que de la copa.