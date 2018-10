El Chelsea vol enviar seguidors racistes als camps de concentració nazis d'Auschwitz

El Chelsea està estudiant una mesura inèdita per combatre l'antisemitisme i el racisme que pateix el club de l'oest de Londres. El conjunt 'blue' podria oferir viatges amb vocació formativa als camps de concentració d'Auschwitz a seguidors responsables d'haver proferit càntics antisemites. La mesura substituiria la prohibició d'accés al recinte de Stamford Bridge que hi ha actualment en alguns partits.

Aquesta mesura, impulsada pel propietari del club, el jueu Roman Abramovich, pretén servir de càstig i, alhora, d'element formatiu contra els seguidors racistes de l'entitat de Londres. El Chelsea vol oferir a aquests aficionats l'oportunitat d'assistir a cursos educatius al camp de concentració de Polònia. "Si només prohibeixes coses a la gent, mai canviaràs el seu comportament", ha assegurat al 'The Sun' Bruce Buck, president del club anglès.

"Aquesta política els dona l'oportunitat d'entendre què han fet perquè vulguin comportar-se millor. En el passat, els hauríem tret de la multitud i els hauríem prohibit l'accés al camp durant tres anys", ha afegit Buck. El president del Chelsea ha reconegut que es tracta d'una opció que els seguidors podran escollir: o ser sancionats o participar en aquests cursets. Fa un any, el Chelsea va criticar públicament diversos dels seus seguidors més radicals per haver fet càntics antisemites contra el Tottenham el setembre del 2017.

Una delegació del Chelsea va anar a la Marxa per la Vida a Auschwitz l'abril passat, i al juny el club va organitzar un viatge per a 150 seguidors i empleats per anar a Polònia a visitar el conegut camp d'extermini nazi.