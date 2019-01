Chen Yansheng: "Podem optimitzar el nostre model aprenent de clubs com el Barça, el Madrid o el València"

Chen Yansheng ha parlat als mitjans de la Lliga sobre la seva etapa a l'Espanyol, on ja fa tres anys que hi és. En una entrevista feta l'11 de desembre passat, el dirigent xinès, que aterrarà aquest diumenge a Barcelona, explica que la màxima fita aconseguida al club blanc-i-blau ha sigut veure les alegries de l'afició en alguns partits. "Veure els seguidors animant quan l'equip guanya al camp és l'èxit més gran. Més que qualsevol altra cosa, és el que més sensació de fita em deixa", apunta.

El president espanyolista parla sobre els reptes de futur del seu equip. "La competència entre clubs és cada cop més intensa, però prefereixo veure-la com una oportunitat per créixer". En aquest sentit, Yansheng reconeix que fa mesos que es fixen en els models d'altres clubs espanyols: "He estat visitant els altres clubs de la Lliga amb regularitat durant aquests tres anys. El Vila-real té un enfocament sobre la gestió del que val la pena aprendre'n. Hi ha diverses maneres d'optimitzar el nostre model aprenent de clubs com el València, el Madrid i el Barça. I vull assegurar-me que la nostra manera de gestionar les coses pugui ser compartida per altres".

El propietari de l'Espanyol també parla sobre el futbol xinès i el seu impuls. "Es va popularitzar tard a la Xina, però amb el desenvolupament complet de la seva infraestructura, el mercat de futbol de la Xina serà enorme". En aquest sentit, Chen Yansheng considera que hi ha "marge per expandir-se" pel que fa a marca al país asiàtic, i ha insistit en el desig de "contractar un futbolista xinès" per entrar amb més força en aquest mercat.