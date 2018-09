Chen Yansheng: "Hem menyspreat la competitivitat de LaLiga"

El president de l'Espanyol, Chen Yansheng, s'ha mostrat autocrític i ha reconegut que des que va arribar al club, fa tres anys, "hem menyspreat la competitivitat de LaLiga. Sabíem que era de màxim nivell mundial, però la competència interna és més gran del que pensàvem".

El president blanc-i-blau, de tota manera, ha mantingut que els objectius per a l'entitat segueixen sent ambiciosos. "Hem de jugar a Europa al més aviat possible i disputar-la cada temporada, encara que mai hem fixat un termini concret", ha manifestat en una entrevista publicada a 'La Vanguardia'. Chen Yansheng ha explicat les limitacions en la seva inversió en l'Espanyol durant aquesta temporada: "Ens hem trobat amb les restriccions des de la Xina a les inversions en el sector del futbol, encara que ja hem solucionat la part més important dels problemes financers del club. Ara és autosuficient".

El president, a més, ha explicat que no té la intenció d'abandonar l'entitat catalana. "La meva trajectòria com a empresari m'avala, mai he especulat. Fa 30 anys vaig començar amb el negoci de les joguines i encara hi segueixo, tot i que he diversificat les empreses. L'Espanyol forma part d'aquest entramat", ha dit.

El dirigent ha insistit que la seva voluntat ferma és "seguir amb aquesta aposta". "Crec fermament que l'Espanyol val tots els esforços que el grup Rastar (el seu conglomerat empresarial) està realitzant. Entenc que hi puguin haver especulacions, però el nostre compromís és ferm i a llarg termini", ha subratllat.

De tota manera, Chen Yansheng no ha descartat l'entrada d'un inversor: "Sempre hem pensat que el club ha de créixer per la bona gestió, no per la inversió. Però com més persones apostin pel club, millor. No volem que entri qualsevol, ha de ser un inversor estratègic, no un especulador".