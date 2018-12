Chen Yansheng insisteix que el seu projecte té un “llarg recorregut” a l’Espanyol

“Portem pràcticament tres anys en aquest projecte i podem dir que seguim el ritme marcat. Estic satisfet de la feina i l’evolució de l’equip que dirigeix el nostre club”. D’aquesta manera ha iniciat Chen Yansheng, el president de l’Espanyol, la valoració sobre els tres primers anys de mandat. El propietari xinès, que enguany no compareixerà davant dels mitjans, sí que ha parlat, en canvi, per als mitjans del club en una breu entrevista en què ha repassat alguns aspectes de la seva gestió, així com els seus plans de futur.

“Aquesta és la fase inicial del projecte. Hem comès errors i els hem corregit, encara queda un llarg recorregut per a aquest projecte”, ha respost sobre aquests primers anys en un club on en els últims mesos ha planat la idea d’una possible venda, total o parcial, de les seves accions. Chen ha insistit en la idea que ja va exposar a l'última junta d’accionistes: “No m’agraden gens els rumors d’una possible venda ni les especulacions, volem posar-hi fi. Mai hem pensat a vendre el club ni hem projectat una possible venda, la nostra idea és gestionar-lo i desenvolupar-lo a llarg termini”. Una possible forma de finançament seria repetir una ampliació de capital, estratègia que ha deixat en l’aire de cara a un futur.

Sobre els seus plans de futur, ha assegurat que l’autocrítica els ajuda a avançar: “Queda molt per fer, ens agradaria fer-ho millor. Hi ha molt marge de millora. Anem corregint els errors i fent passos endavant”. Chen ha afirmat que són “gent amb paciència” i que treballaran per fer “un Espanyol potent”. El president espanyolista també ha reiterat que, esportivament, l’objectiu és “el 'top 10', sense abandonar la possibilitat d’anar a Europa”.