Chiellini: "Guardiola ha arruïnat el defensa italià"

El defensa italià del Juventus Giorgio Chiellini ha fet una entrevista per al diari anglès 'Daily Mail' en què ha parlat de l'entrenador del Chelsea, Antonio Conte, pròxim rival del Barça a la Champions, i també ha mencionat el mal que Pep Guardiola ha fet al futbol italià. L'experimentat central explica que Conte és com un "sergent de policia", inflexible en tot moment. "Quan acabes un entrenament estàs mort. No cansat: mort", sentencia Chiellini sobre l'entrenador del Chelsea, amb qui va compartir tres anys a la Juventus i a la selecció italiana. "Només ho pots fer perquè creus en el que ell fa", diu el central sobre la manera de portar el grup del tècnic italià, molt qüestionat a Londres pels mals resultats del Chelsea d'aquesta temporada. Després de l'exhibició del curs passat, amb un triomf incontestable a la Premier League, les coses no surten bé als 'blues' aquesta temporada, i es troben molt lluny del Manchester City.

Precisament, sobre l'entrenador dels 'citizens' també n'ha parlat Chiellini en l'entrevista. "Pep Guardiola ha arruïnat el defensa italià", sentencia el jugador del Juventus. "És un entrenador fantàstic, amb una mentalitat fantàstica, però els entrenadors italians l'han intentat copiar sense els mateixos coneixements i, per això, durant els últims 10 anys, hem perdut la nostra identitat", ha argumentat el futbolista. "Hem perdut la nostra identitat, dels Maldini, Baresi, Cannavaro, Nesta, Bergomi, Gentile, Scirea... entre 1984 i 1995. Ara només tenim Bonucci. En 10 anys només hem tret un únic bon defensa. Espero que reiniciem i rellancem el futbol italià", ha dit Chiellini sobre l'evolució del futbol al seu país.