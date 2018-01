Choco Lozano: “És un somni fet realitat”

El Girona ha desencallat una de les majors incògnites del seu primer mercat d’hivern a l’elit: l’arribada d’un davanter centre que complementi una posició amb certes mancances. En aquest tram inicial de curs, només Stuani ha complert, amb escreix, les expectatives: ha fet 10 gols i ha fet una feina impagable damunt del terreny de joc. Olunga i Kayode -que avui no s’ha entrenat i podria deixar el club en les pròximes hores- han tingut un rendiment més aviat discret. Anthony 'Choco' Lozano, pel qual l’entitat gironina ha desemborsat 1,7 milions més 450.000 euros en variables, ha estat l’escollit per Quique Cárcel. Procedent del Barça B, signa fins al 2022. “Tinc una il·lusió molt gran per vestir aquesta samarreta en la meva primera experiència a Primera; donaré el millor de mi per tornar la confiança que m’han demostrat. L’equip té caràcter, i això va de bracet amb les meves característiques. Vinc a sumar, a aprendre i a aportar sacrifici”, ha explicat el davanter hondureny durant la seva presentació. “És un pas endavant en la meva trajectòria; arribo a la revelació de la lliga i m’enorgulleix formar part d’aquest projecte. A l’elit hi ha un nivell molt alt, cap rival s’arronsa. El Girona té fam per triomfar: això m’ha cridat l’atenció”. El Choco Lozano ha reconegut que durant l’estiu van existir contactes formals que no van fructificar.

Porta el gol entre cella i cella, com ho demostren les 20 dianes anotades amb el Tenerife durant els seus dos anys a préstec. En el curs actual ha disputat 20 partits -14 dels quals com a titular, però en només tres ha completat els 90 minuts- amb el filial blaugrana, i ha aconseguit quatre gols. “Tinc la capacitat per competir per un lloc; segur que aprenc moltes coses de davanters com Stuani o Portu, amb qui vaig coincidir a València. És un somni fet realitat”. A Montilivi l’esperaven més d'un centenar d’hondurenys. “És important tenir el suport de la meva gent, m’han omplert les xarxes socials de missatges; els estic molt agraït”.

Frenètiques últimes hores de mercat

Quique Cárcel ha valorat el significat del fitxatge del Choco Lozano. “És el davanter que buscàvem i una opció molt bona per a nosaltres. Apostem per ell i el traspàs ha de tenir un sentit: és molt jove i gaudeix d’un potencial important per recórrer. No pots tenir contractes petits, ja que tot es pot disparar en qualsevol moment”. El director esportiu del Girona ha parlat de l’encaix en un sistema tan específic com el que utilitzen els gironins. “Machín sempre ha jugat amb dos puntes, i m'ha traslladat la necessitat de poder moure les fitxes. El sistema canvia perquè l’entrada de Portu i el nivell de Borja han fet efecte, i hem utilitzat quatre jugadors per dins i un a dalt. El Choco descarrega molt el joc, té capacitat associativa i és un rematador, però s’haurà de buscar el seu lloc: ningú té la plaça garantida, la competència interna és el que ens està donant fruits”.

A poques hores per a la conclusió del mercat d’hivern, Quique no ha confirmat ni desmentit els possibles moviments que es poden dur a terme. “Ara mateix hi ha un 50% de possibilitats que passi qualsevol cosa, independentment del que succeeixi amb Kayode. Si creiem que pot millorar l’equip, intentarem incorporar algú més”. El nigerià no s’ha entrenat en la sessió matinal d’avui, i tot sembla indicar que marxarà en busca de minuts. “No tinc la certesa que marxi segur, pot passar de tot. S’ha parlat molt en les últimes setmanes; haurem d’esperar unes hores més”. Qui s’incorpori ho farà partint de la ideologia que tants bons resultats ha donat ens els últims anys. “Sempre he dit que no podia saber el nombre real de jugadors que tenien possibilitats de firmar amb nosaltres. Hem mogut el mercat segons el condicionant econòmic, no podem arribar a segons on. Competim contra gegants, i és inviable; per això busquem un perfil de jugador que vagi de menys a més, amb marge de creixement. Tenim dos jugadors per posició; no és un problema de manca d’efectius, és un tema de futur i només arribarà qui tingui cabuda amb el que ideem”. També ha tingut paraules sobre Zeca, una incorporació frenada a causa del litigi que el jugador manté amb el Santos. Cárcel ha manifestat que treballen tenint en compte que el futbolista no és lliure, fet que n'impediria la contractació més enllà del dia d’avui. “És un tema burocràtic: hem de mirar amb atenció què podem fer i què no. Seria una gran incorporació, però és molt complicat. Creiem que té contracte i no el podríem fitxar en les pròximes setmanes”, ha conclòs.