Chris Froome confirma que correrà la Volta a Catalunya 2019

El britànic Chris Froome, tetraguanyador del Tour de França i vencedor del Giro d’Itàlia i la Vuelta a Espanya, ha confirmat la seva presència a la Volta Ciclista a Catalunya 2019, que es disputarà del 25 al 31 de març. L’equip Sky ha confirmat a l’organització de la Volta que el ciclista britànic ha planificat dins del seu calendari 2019 la ronda catalana.

Froome, una de les màximes figures del ciclisme mundial, havia participat en les edicions de la Volta Ciclista a Catalunya del 2010, el 2011, el 2014, el 2015, el 2016 i el 2017, i després d’un any d’absència tornarà a pedalejar per les carreteres de Catalunya.

Amb un sisè lloc a la classificació general com a millor resultat, Froome tindrà el repte de lluitar contra alguns dels millors ciclistes del món a la Volta, amb figures confirmades com el campió del món Alejandro Valverde, els francesos Romain Bardet i Thibaut Pinot, l’italià Fabio Aru o el català Marc Soler.

Amb inici a Calella, la Volta Ciclista a Catalunya celebrarà del 25 al 31 de març la seva 99a edició, consolidada com una de les proves per etapes d’una setmana més atractives del calendari internacional per als espectadors, els equips i els propis ciclistes. Froome tindrà com a gran objectiu de la temporada aconseguir el cinquè Tour de França del seu palmarès, però abans tots els seguidors de la Volta el podran gaudir a les carreteres catalanes.