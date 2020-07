Dugarry: "¿De què té por, d'un xaval que mesura 1,50 i que és mig autista?"

Christophe Dugarry, davanter blaugrana durant una temporada, ha utilitzat el seu programa de ràdio RMC Sport per criticar durament el comportament de Griezmann i el paper de Messi al Barça.

Fent balanç de la temporada del seu compatriota com a blaugrana, Dugarry ha explicat: "És cert que Messi podria fer-li més passades, però sincerament no em sorprèn. Griezmann perd pilotes, juga amb la cama encongida. Hauria d'anar a parlar amb Messi per solucionar el problema". Si parlant-hi no se soluciona, l'exinternacional francès proposa una altra via: "Griezmann li hauria d'esclafar un pastís a la cara, perquè fa un any que es diu que té un problema amb Messi".

"L'única cosa que ha de fer és fotre-hi collons en algun moment"

Però Griezmann no ha sigut l'únic a qui li ha tocat el rebre. "¿De què té por, d'un xaval que mesura 1,50 i que és mig autista? L'única cosa que ha de fer és fotre-hi collons en algun moment", s'ha preguntat enmig de desqualificacions a Messi. El tècnic blaugrana també ha rebut fortes crítiques de l'exjugador. "És un entrenador que patina del tot. Setién és bona gent, però no té prou nivell. És que no sap com fer jugar el seu equip. Està superat".