Cillessen i l’efecte dòmino de les porteries

L’estiu avança. Allunyant-se del Mundial, el futbol es torna a centrar en la preparació de la nova temporada. Calendaris a banda, el mercat de fitxatges centra totes les mirades del planeta futbol. El negoci viu pendent dels grans traspassos i dels hipotètics canvis de dinàmiques que poden generar en els favorits a conquerir Europa. Un d’ells va ser el de Cristiano Ronaldo al Juventus. El campió italià guanya en gol i credibilitat per intentar arribar a la final continental del Wanda Metropolitano. És l’impacte dels davanters, tradicionalment la peça que ha marcat la història al futbol. Les normes del joc, com el mateix futbol, estan canviant i normalitzen que el Liverpool hagi invertit fins a 75 milions d’euros en la contractació d’Alisson Becker.

El traspàs del brasiler estableix un nou precedent en el mercat futbolístic. Com el de Virgil van Dijk, que va arribar precisament a Anfield a canvi de 85 milions d’euros. Un central a preu de megacrac, en la línia de traspassos rècord com el de Cristiano i Gareth Bale al Reial Madrid. Tots els moviments són hereus de Neymar i la seva marxa al París Saint-Germain per 222 milions. Va ser la peça que va canviar tot el joc, línia per línia. L’efecte dòmino ha provocat que la porteria s’hagi revaloritzat i es vegi com un puntal dins l’esquema dels tècnics: construir des de camp propi, no a la inversa, amb un gran golejador. El Barça veu aquest circ des de la barrera. El rendiment i l’adaptació de Marc-André ter Stegen a la vida Barça conviden a la tranquil·litat. L’alemany se sent bé al Camp Nou, amb un pes específic, de referent, i amb marge per seguir creixent durant -fàcilment- una dècada. El club ha encadenat també èxits en l’aposta pel segon porter. Primer amb el binomi Ter Stegen-Claudio Bravo i, especialment, amb l’arribada de Jasper Cillessen. Les dues campanyes de l’holandès amb la samarreta blaugrana, especialment l’última, fan bona la decisió de portar-lo de l’Ajax a canvi de 13 milions fixos i dos més en funcions variables. Unes xifres allunyades del negoci actual. Té més coherència la seva clàusula de rescissió de 60 milions. El club admet a l’ARA que Cillessen entra en els plans de Valverde, però que estaria disposat a negociar la seva sortida per una bona oferta, inferior als números del contracte. Aquesta decisió marcarà la situació de la porteria culer. El Barça hauria de trobar un substitut per ser clarament suplent. La dimensió de Ter Stegen no admet cap tipus de debat. Això sintetitza les opcions en si cal apostar econòmicament i esportivament per un gran nom, o per un jugador que estigui senzillament preparat per a l’exigència de la Copa. Que el club hagi de destinar bona part dels seus recursos a contractar un davanter i un migcampista pot condicionar les seves preferències. Els mitjans alemanys afirmen que Koen Casteels (Wolfsburg) i Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) estan a l’òrbita del Barça, tot i que són jugadors amb contracte en vigor i no serien operacions ràpides.