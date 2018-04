Arriba la 5a edició de l'Offside Fest, el festival internacional de cinema documental de futbol de Barcelona

Aquest dijous arrenca a Barcelona la cinquena edició de l’ Offside Fest, el festival internacional de cinema documental de futbol. Enguany, la cinquena edició d'aquesta cita estrena seu: els Cinemes Girona, on des d'aquest dijous, 5 d'abril, fins al diumenge 8 es projectaran les 10 peces seleccionades per l'organització.

L'Offside Fest ja s'ha consolidat com a mostra dins el circuit internacional de festivals de documentals de futbol i aposta per una concepció de l’esport com a fenomen cultural. La fira presenta una cuidada selecció de films distribuïts en dues seccions: l'oficial, on els documentals competeixen en un concurs, i la secció Fora de Joc, on es rescaten clàssics del gènere.

Aquest any el festival s'inaugura aquest dijous a les 18.00 h amb la projecció del documental 'Bojos pel futbol', una pel·lícula que explica la història d'un grup de pacients d’un manicomi italià que viatja a Osaka, al Japó, per participar a la Copa Mundial d’afectats de malalties mentals.

Durant el festival es projectaran films com 'Team Gaza', peça que ens descobreix un grup de joves palestins en la seva cerca de la felicitat a través del futbol, 'Fora de Joc. L'homosexualitat al futbol espanyol', on s'exploren els possibles perquès de la invisibilitat de l'homosexualitat al futbol espanyol, o 'Ceares, el equipo de mi barrio', que narra la història d'un grup d'amics que van agafar les regnes d'un club de barri endeutat de Gijón i el van dur a la seva època daurada.



La programació completa del festival es pot consultar aquí.

Presència també de curtmetratges

Com ja és habitual des d'edicions anteriors, abans de les projeccions de l'Offside Fest es presentaran també una sèrie de curtmetratges seleccionats.

Entre els curts d'enguany destaquen peces com 'Horacio & Johan', on es revisa la figura del geni holandès des de la perspectiva del seu amic personal i fotògraf Horacio Seguí, o 'Iragartze', curtmetratge en què s'explica la història d'Iragartze Fernández Esesumaga, àrbitra assistent de Tercera Divisió de futbol i infermera.