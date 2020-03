Cinquena Copa d’Espanya per a un Barça amb recursos (3-4)

El Barça es va proclamar ahir campió de la Copa d’Espanya de futbol sala en imposar-se al Martín Carpena de Màlaga al Viña Albali Valdepeñas (3-4). La victòria va servir per completar un torneig sòlid d’un equip blaugrana que va saber llegir els tres partits de la competició. Tot i les baixes de Ferrao, Esquerdinha i Sergio Lozano, que va ser l’encarregat d’aixecar el trofeu, el conjunt català va demostrar tenir prou profunditat de plantilla per afrontar la competició amb garanties i per sumar la cinquena Copa de la seva història. La lectura tàctica d’Andreu Plaza va ser definitiva per controlar un adversari amb molta energia.

Chino va avançar el Valdepeñas en el minut 12 de la final amb una acció d’estratègia que va culminar amb un gran xut llunyà, però el conjunt blaugrana va saber desxifrar el partit per al títol i remuntar en un segon període molt complet gràcies als gols d’Adolfo, Aicardo i Boyis. El Valdepeñas va contestar amb un gol de Chino, però el Barça va tornar a colpejar en el minut 33 amb un gol de Marcenio que obria una escletxa de dos gols en el marcador. En els últims minuts, el Valdepeñas va utilitzar la tàctica de porter-jugador per buscar la reacció. Chino, a quatre segons per al final, va marcar el definitiu 3-4

L’afició rival, en superioritat

Més de 5.000 aficionats es van desplaçar a Màlaga des de Ciudad Real, però el Valdepeñas no va poder completar la Copa d’Espanya amb el triomf que desitjaven els seus sorollosos seguidors. Els integrants els Dracs 1991 es van queixar del tracte rebut pels responsables de seguretat, ja que no se’ls va permetre animar el Barça drets i van haver de canviar la seva posició per seguir veient la final.