L'infal·lible City de Guardiola fa del triomf una rutina

Pep Guardiola està a una sola victòria d'igualar el seu propi record. En aquest cas, el que va aconseguir amb el Bayern Munic, quan va sumar 19 triomfs consecutius. El tècnic català ha aconseguit a St James Park la divuitena victòria seguida a la Premier, superant 0 a 1 el Newcastle de Rafa Benítez, un resultat que permet als de Guardiola situar-se amb 15 punts d'avantatge sobre el segon classificat, el Manchester United. El dia 31, contra el Crystal Palace, el City podria igualar els registres dels bavaresos.

El partit contra el Newcastle l'ha desequilibrat Raheem Sterling, que ha rematat a la mitja hora de joc una passada interior de Kevin De Bruyne. L'extrem anglès ha fet un gest a última hora per canviar la cama per executar la rematada, i el seu toc forçat ha impactat al pal curt de la porteria defensada per Robert Elliot. Amb la seva assistència de gol, De Bruyne n'ha signat ja 9 aquesta temporada i els tres millors passadors de la Lliga són 'citizens': Silva i Sané en duen 8.

El Kun Agüero ha sigut el jugador més incisiu dels visitants, i ja al minut tres ha rematat al pal. Als 10 minuts de partit, el jugador argentí ha vist com el seu ecosistema canviava: Vincent Kompany ha marxat lesionat, i Guardiola ha posat un davanter centre, Gabriel Jesús, en el lloc del central belga. El tècnic del City ha respost així al plantejament ultradefensiu del Newcastle, que ha tingut la millor oportunitat amb una vaselina d'Aarons que ha tret a la línia de gol Otamendi.

El City ha sigut incapaç de sentenciar, i De Bruyne s'ha estavellat amb el pal amb un llançament col·locat des de la distància. En els últims quinze minuts, el Newcastle s'ha estirat i Gayle ha tingut l'empat amb una rematada de cap que ha marxat fregant el pal d'Ederson.