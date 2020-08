El City de Guardiola s’estavella contra el Lió

Al futbol, les malediccions semblen existir. En la fase final de la Champions més estranya en dècades, també el Manchester City va caure eliminat, en aquest cas contra un Olympique de Lió que assegura al futbol francès dos representants a les semifinals. L’equip de Rudi Garcia, un dels clubs que mai ha guanyat la Champions, va desfer-se del City (1-3) després d’haver superat la Juve. Dues víctimes de renom en pocs dies.

Guardiola, que segueix sense guanyar la Champions fora del Barça, va veure com el City continuava sense poder derrotar en partit oficial un Lió que ja guanyava al descans. El primer temps, com era d’esperar, va ser de clar domini dels anglesos, que tenien la pilota però -com els ha passat altres cops- no sabien convertir el domini en gols. Sense Agüero, el City va veure com les contres i el joc elèctric per les bandes dels lionesos els feien molt de mal. Així, Cornet, que ja li havia fet tres gols al City en el passat, va aprofitar una contra per fer el 0-1 en una errada del porter Ederson.

A la segona part, però, el City, que buscava arribar a les semifinals per primer cop amb Guardiola a la banqueta, va reaccionar gràcies a un bonic gol de De Bruyne, que havia estat eclipsat a la primera part. El gol va donar pas als millors minuts d’un Manchester que va veure com Sterling i Gabriel Jesús desaprofitaven bones ocasions. Però va ser el Lió qui va fer el segon gol, gràcies a una contra culminada per Moussa Dembélé. L’exdavanter del Celtic marcaria poc després l’1-3 definitiu, poc després d’una errada incomprensible de Sterling, que va perdonar el 2-2. Així, les semifinals seran un doble duel entre alemanys i francesos. PSG - RB Leipzig el dia 18 i Lió-Bayern el 19 d’agost. La Champions s’ha quedat sense clubs anglesos, espanyols i italians.