El City de Guardiola recupera el liderat de la Premier a l'espera del partit del Liverpool

El Manchester City de Pep Guardiola n¡'ha tingut prou amb un gol per recuperar el liderat de la Premier League, a l'espera del partit del Liverpool. Els 'citizens' han mostrat un domini aclaparador i s'han endut els tres punts del camp del Bournemouth gràcies a un solitari gol de Riyad Mahrez. Els locals han acabat el partit sense haver xutat ni un sol cop a porteria. Mahrez havia entrat al terreny de joc per De Bruyne, qui s'ha lesionat i segons Guardiola, estarà "temps fora sense jugar per un problema muscular”.

Amb aquesta victòria, els de Guardiola mantindran el lideratge, com a mínim, fins demà diumenge. Sumen 71 punts, dos més que el Liverpool, que jugarà demà al camp de l'Everton.

Abans, el derbi del nord de Londres entre Tottenham i Arsenal s'ha acabat amb empat (1-1). Els 'gunners' baixen fins a la cinquena posició, fora de les places de Champions, i els 'spurs' sumen el tercer partit consecutiu sense guanyar. Els 'gunners' haurien pogut sumar els tres punts en el temps afegit gràcies a un penal assenyalat sobre Pierre-Emerick Aubameyang: ha sigut el mateix davanter gabonès qui ha executat la pena màxima, però Hugo Lloris ha aturat el llançament. Abans, Aaron Ramsey ha sigut l'encarregat d'anotar el 0-1 definint a la perfecció l'un contra un davant de Lloris. El gol de l'empat ha sigut obra de Harry Kane de penal a la segona part.

El Manchester United, per la seva banda, torna a les posicions de Champions per segona vegada aquesta la temporada. Els 'red devils' han hagut de remuntar el partit en dues ocasions. Andreas Pereira i Romelu Lukaku amb dos gols, el segon al minut 88, han donat finalment el triomf al United.