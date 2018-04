El City guanya el Tottenham i aquest diumenge pot ser campió (1-3)

El Manchester City està a només un pas de proclamar-se matemàticament campió de la Premier League per cinquena vegada a la seva història. L'equip que entrena Pep Guardiola ha derrotat el Tottenham a domicili i aquest mateix diumenge ja podria assegurar-se el títol, sempre que el Manchester United no guanyi el West Bromwich Albion a Old Trafford. Una possibilitat, però, difícil que es compleixi perquè l'equip de Mourinho juga contra el cuer destacat de la Premier.

A Wembley, el City ha estat clarament superior al seu rival, que només ha tingut opcions al tram final de la primera meitat i als primers compassos de la segona. A la resta de minuts, l'equip de Guardiola ha dominat i ha tingut ocasions prou clares com per eixamplar encara més el marcador.

Gabriel Jesus i Gundogan (de penal), han anotat per al City a la primera meitat, mentre que Christian Eriksen, en un rebot afortunat, ha marcat per als Spurs. A l'equador del segon temps, Sterling ha fet el tercer a la sortida d'un córner.

De la resta de la jornada destaca la victòria lluitada del Chelsea al camp del Southampton (2-3), que permet als 'blue' apurar les opcions de classificar-se per a la Champions. Mentre que el Liverpool manté la lluita per al segon lloc després de golejar el Bournemouth (3-0).