El City s'encalla contra el Palace (0-0) i queda a un triomf del rècord del Bayern

18 jornades després, el Manchester City s’ha quedat a les portes del triomf. A Selhurst Park, el conjunt de Pep Guardiola ha sumat el segon empat d’aquest curs a la Premier, un resultat que trenca la ratxa de 18 victòries seguides i el deixa a un del rècord històric, que seguirà en possessió del Bayern Munic del mateix Pep (2013-14). Malgrat no haver pogut sumar els tres punts, el City ha aconseguit salvar un empat donat que, al minut 91, Ederson ha aturat un penal a Milivojevic. Els de Guardiola tanquen el 2017 a 14 punts del segon, el Chelsea.

El conjunt de Manchester ha format d’inici sense alguns dels seus puntals. Silva, per motius personals, a més de Kompany, Delph, Sterling, Touré o Agüero no eren a l’onze, i el City ha notat, durant bona estona, la manca de desequilibri d’algun d’aquests. A això s’hi ha sumat altres dos factors. D’entrada, que Bernardo Silva estava pràcticament desaparegut, i que homes clau com De Bruyne o Sané estaven especialment erràtics. Tampoc hi ha ajudat que Gabriel Jesús s’hagués d’acomiadar del partit abans d’hora a causa d’una lesió al genoll que no té gaire bona pinta. Guardiola ha explicat després del partit que en pot tenir per un o dos mesos. Poc abans també s’havia lesionat el capità dels locals, Dann.

Al seu lloc ha entrat el Kun, que no ha estat gaire més encertat que el brasiler. El City dominava, i arribava amb certa freqüència a l’àrea del Palace. Bernardo Silva ha disposat del primer avís, dins de l’àrea, però ha rematat massa tou. El Palace, al seu torn, esperava resguardat, fent un bon treball col·lectiu per tal de desconnectar als jugadors ‘cityzens’. I, quan podia, sortia amb pilotes llargues com la que ha estat a punt d’aprofitar al minut 8 Benteke, que ha vist com una indecisió entre Ederson i Mangala li cedia una ocasió immillorable per anotar.

Amb el pas dels minuts, el City ha hagut d’apostar, una vegada més, per un joc més pacient que elèctric. Sense un gran dinamisme en atac al primer temps, la defensa del Palace s’ocupava amb encert dels intents visitants, que no han cessat en cap moment. Agüero ha posat la por al cos enviant un remat al pal, i el mateix argentí ho provaria pocs segons abans del descans en un xut de primeres que li ha sortit desviat. El resultat al descans (0-0) feia justícia al bon treball del Palace, capaç de sobreviure a l’arsenal ofensiu d’un City que no dona treva i que al segon temps ha posat més poder ofensiu sobre la gespa amb Sterling, l’heroi en diversos partits per anotar gols decisius en els minuts finals.

El conjunt de Guardiola no patia pel partit, ja que Zaha, l’home més perillós dels locals, estava ben controlat per un Walker que ha sacrificat la seva profunditat ofensiva pel marcatge a l’atacant. El monopoli dels de Manchester al segon temps ha estat encara més evident, amb una presència gairebé constant en l’àrea rival i un degoteig d’arribades, -sobretot una de De Bruyne, que ha acabat el partit lesionat- que, malgrat tota la insistència, no acabaven en gol. El setge era cada cop més clar, però el Palace ha resistit amb ordre, i ha acabat amb opcions de guanyar el partit: Towsend l'ha tingut primer en un contraatac, i poc després, Saha ha desaprofitat un penal al darrer minut. El Palace, segon conjunt de la Premier capaç d’empatar contra el City aquest curs.