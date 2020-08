El City manté vius els fantasmes europeus de Guardiola

“Haurem de tornar-ho a intentar”. El missatge va ser tan senzill com cru. La radiografia de Pep Guardiola després de caure eliminat als quarts de final de la Lliga de Campions és una suma kafkiana de relliscades. La trajectòria continental de l’entrenador de Santpedor sembla que s’ha estancat des dels anys a la banqueta del Barça. Els seus equips dominen, manen amb la pilota i monopolitzen (normalment) les ocasions de gol, però fallen quan més es penalitza. És el que allunya el Manchester City de l’estatus de gran equip mundial.

Els anglesos no han trencat la barrera dels quarts de final de Champions des de l’era Guardiola: KO a vuitens contra el Mònaco el 2017 i derrotes a l’eliminatòria precisament de quarts contra Liverpool i Tottenham en les últimes dues temporades (2018 i 2019). El projecte té primera matèria, lectura futbolística i un fons d’armari envejable. Que el pla B sigui David Silva, Mahrez, Bernardo Silva, Stones, Foden o Mendy només està a l’altura d’un o dos clubs. El resultadisme, però, mana en la llibreta numèrica.

Guanya la millor competició del món qui juga la final i, en aquest escenari, les possibilitats són del 50%. Guardiola no sap què és arribar a aquest nivell sense l’escut del Barça per una suma de circumstàncies que posen una vegada més en dubte (per un raonament politicofutbolístic) que l’estil combinatiu sigui el més efectiu per aixecar la Lliga de Campions. “Un altre any, el mateix resultat”, comentava Kevin De Bruyne a peu de gespa. Allargar la crisi posa en perill la credibilitat d’aquest City fet a base de petrodòlars i d’encerts dels dirigents de l’àrea esportiva, clau. Cal polir detalls i context. Si Raheem Sterling no hagués fallat una de les ocasions més clares d’aquesta edició, la lectura seria radicalment diferent.

“La lliga dels grangers”

El futbol francès va treure pit de la classificació del Lió i de la possibilitat de viure una final també amb el París Saint-Germain. Va ser la reivindicació de “la lliga dels grangers”, com ironitzava Kylian Mbappé a Twitter, fent referència a les crítiques que qualifiquen el campionat de menor.