Guardiola hipnotitza la Premier amb el seu City

El Manchester City segueix anant a la seva i va golejar el Bournemouth (4-0), per continua sense conèixer la derrota i liderant la Premier League. Els dos gols d’Agüero, un de Sterling i un de Danilo van servir per ampliar la ratxa de 19 partits sense perdre a la competició anglesa, una primera volta gairebé perfecte amb 18 victòries i un empat, contra l’Everton. Els citizens de fet, sumen 17 victòries consecutives, rècord absolut en la història de la Premier League. Ara, Guardiola intentarà superar els 19 partits de lliga consecutius que va aconseguir el seu Bayern a Alemanya.

El partit no va tenir gaire història, sobretot a la represa. Agüero va avançar el City a la primera part. Ja a la represa, el vendaval ofensiu va continuar, aculant el rival i eixamplant l’avantatge i sense concedir ocasions. Amb 12 és l’equip menys golejat del campionat, empatat amb el Manchester United i el Burnley, i encapçala la de màxims golejadors amb 60 dianes en 19 enfrontaments: més de tres gols per partit. El City ja porta 101 gols aquets any 2017 i disposa de dos partits fora de casa contra el Newcastle (27) i el Crystal Palace (31), abans de finals d’any per batre el rècord del Liverpool, que va marcar 106 gols en 1982. De pas, Guardiola podria convertir-se en el primer tècnic de la història en ser escollit entrenador del mes quatre cops de forma consecutiva. Ja en porta tres i aquest desembre sembla imparable.

El Manchester City li treu 13 punts al segon classificat, un Manchester United que va deixar-se dos punts en el darrer segon al camp del Leicester City (2-2). Juan Mata va fer dos gols, el segon de falta directe, però Maguire va empatar en la darrera jugada del partit.

El Chelsea, rival del Barça a Europa, no va poder passar de l'empat del Chelsea al camp de l'Everton, sense gols (0-0). Els homes d’Antonio Conte són tercers amb 39 punts i no van aprofitar l’empat entre Arsenal i Liverpool (3-3), divendres, per distanciar-se.

540x306 El City de Guardiola segueix anant a la seva (4-0) / PREMIER LEAGUE El City de Guardiola segueix anant a la seva (4-0) / PREMIER LEAGUE

El Tottenham si va aprofitar-ho, superant l’Arsenal i situant-se cinquè amb 34 punts, després de golejar per 0-3 al Burnley amb tres gols deKarry Kane. El davanter anglès segueix endollat i sumant gols de cara a porteria. De fet, acumula un total de 53 gols en aquest 2017 i té a tocar el registre de 54 dianes de Leo Messi, que no tornarà a jugar fins al 2018. Si marca un gol en el darrer partit de l’any dels spurs, contra el Southamtpon, seria el golejador més prolífic d’un any 2017 en que el ritme l’està imposant Pep Guardiola.