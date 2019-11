El City visita Anfield en un partit que pot decidir la lliga

Anfield viurà l’ambient de les grans nits en un partit que, segons ha admès el tècnic Jürgen Klopp, “emociona molts aficionats més que la Champions”. El Liverpool, que no guanya la lliga anglesa des del 1990, rep el Manchester City (17.30 h / DAZN) i vol buscar un triomf que els permetria escapar-se 9 punts en el liderat. L’equip de Pep Guardiola, vigent campió, tindrà la baixa del porter brasiler Ederson, lesionat dimecres passat en el partit de Champions contra l’Atalanta, motiu pel qual haurà de jugar el xilè Claudio Bravo. L’exporter del Barça va ser expulsat dimecres a Milà poc després de substituir Ederson i, arran de les crítiques de la premsa, Guardiola l’ha defensat i ha demanat “respecte” per un jugador amb un gran palmarès: “És un porter magnífic, amb una gran experiència, no en tinc cap dubte. Si l’equip perd serà per culpa de tots. L’altre dia va ser expulsat, però va veure la vermella perquè l’equip va perdre la pilota”. El City tampoc podrà disposar dels lesionats David Silva, Rodri, Zinchenko, Leroy Sané i Laporte. Guardiola podria optar per un 3-5-2 per mirar de sorprendre el Liverpool, que va arribar a tenir 8 punts de coixí; el City, amb tot, es va acostar a 6 punts fa pocs dies gràcies a la primera ensopegada a la lliga dels reds, contra el Manchester United.

El Liverpool, campió de la Champions, sap que aquest any pot guanyar per fi la Premier, perquè no ha guanyat mai la lliga anglesa des que va adoptar aquest nom el 1992. Klopp recupera dos puntals, Jordan Henderson i Virgil van Dijk, però té les baixes de Joel Matip, Nathaniel Clyne i Xherdan Shaqiri. Klopp és l’entrenador que ha derrotat més vegades Guardiola (8 en 17 partits, tant a Alemanya com a Anglaterra) i sap que el City pateix a Anfield, on ha guanyat un sol cop en els últims 28 partits oficials.