Classes particulars

Ernesto Valverde va definir el mes d’abril com de “terrible”. I no li faltava raó al tècnic del Barça. Durant aquest mes l’equip pot sentenciar el títol de Lliga, disputarà la final de la Copa del Rei i es jugarà el pas a la final de la Champions. I, en aquest mes que comença simbòlicament el dissabte 30 de març a Sevilla i que s’acaba el diumenge 6 de maig amb el Barça-Madrid al Camp Nou, Valverde també va dir que necessitava disposar de “tots” els efectius de la plantilla. Per aquest motiu l’aturada de seleccions pot ser molt important per a tres noms propis: Paco Alcácer, Aleix Vidal i Denis Suárez, tres futbolistes que fins ara han tingut un paper secundari i que rebran lliçons específiques de part de l’entrenador en aquestes dues setmanes que estaran entrenant gairebé en solitari. En el cas concret de Denis, que es va lesionar a la Supercopa de Catalunya però que ja és al tram final de la recuperació, ja pot treballar amb normalitat amb els companys.

Seran, doncs, sessions específiques. Encara que, com reconeixia el Txingurri, no seran sessions ideals, principalment perquè faltaran gairebé tots els seus companys. “El problema, entre cometes, és que et quedes amb molt pocs jugadors i a vegades ens hem d’ajuntar amb els del B perquè puguin fer algun partit”, lamentava just abans de l’aturada. I és que amb els compromisos de seleccions s’ha produït el tradicional èxode de futbolistes del Barça. En total, setze, que haurien pogut ser més si Sergio Busquets i Nélson Semedo no s’haguessin lesionat. Per això Alcácer, Aleix i Denis no podran assajar alguns moviments específics ni fer proves amb els titulars, però sí que rebran correccions específiques i indicacions de cara al tram final de la temporada. Ho faran, sobretot, amb sessions de vídeo amb ells per tractar “qüestions puntuals”, ja sigui perquè vegin els errors que han comès quan han jugat o per posar l’exemple de com ho han resolt els seus companys en situacions similars. Seran sessions de molta teoria i poca pràctica “perquè els moviments, amb tots els que falten, no es poden entrenar”.

De fet, en aquesta llista hi faltarien dos noms més, els de Yerry Mina i Lucas Digne, però han anat convocats amb les seleccions de Colòmbia i França, respectivament. El central necessita més sessions per adaptar-se a les característiques del joc blaugrana, mentre que el lateral esquerrà ha tingut moltes dificultats, sobretot tàctiques, quan ha tingut minuts de joc.

Els disponibles del Barça tornaven a la feina després d’un dia de descans per començar una setmana atípica d’entrenaments “en família”, com va definir-la el mateix club. A banda d’Alcácer, Aleix i Denis, també hi havia Sergi Roberto -descartat per Lopetegui a la selecció espanyola- i Nélson Semedo, que participava amb el grup i que ja és al tram final de la recuperació. Només hi faltava Busquets, que té una fractura a la falange del cinquè dit del peu dret i que fa treball específic de recuperació. A més de Vermaelen, que, amb una contusió al turmell, no s’incorporarà amb Bèlgica fins dijous. Del B s’hi van afegir dos jugadors, Carles Aleñá i Jokin Ezkieta.

El tram final de Lliga

La intenció del Txingurri és poder disposar de tota la plantilla i repartir al màxim els minuts durant aquest “abril terrible”. L’entrenador té clar que els titulars no poden fallar a les grans cites, com poden ser els partits de Champions, la final de Copa o els duels de Lliga contra el Sevilla, el València i el Reial Madrid. Però el mes està farcit d’altres compromisos d’un nivell una mica inferior, com ara els partits contra el Leganés -a cavall dels quarts de final contra el Roma-, la visita a Balaídos -tres dies abans de la final de Copa- o el partit al camp del Dépor -enmig d’unes hipotètiques semifinals europees-. Tres partits en què, si els resultats previs han acompanyat, hi haurà força canvis a l’onze titular.

Però més enllà del que Valverde pugui explicar als Alcácer, Aleix i Denis de torn, aquest tram final de competició també pot servir als futbolistes per decantar el seu futur al primer equip del Barça. Són jugadors, tots ells, que ja formaven part de l’equip la temporada passada i que tampoc van tenir un rol protagonista amb Luis Enrique d’entrenador. De fet, Aleix i Denis van ser a la rampa de sortida en el mercat d’hivern, tot i que finalment van acabar quedant-se a la disciplina blaugrana.

Tres casos particulars

Segurament, el cas més destacat és el de Denis, perquè el migcampista gallec va tenir minuts al tram inicial de la temporada, sobretot fins a l’octubre, i també just abans de Nadal. Aquest 2018, però, ha estat gairebé inèdit. En total ha disputat 18 partits i un 22% dels minuts totals (928), tot i que només ha sigut titular en nou ocasions i, d’aquestes, en sis ha disputat els noranta minuts.

També va estar a un pas de marxar Aleix Vidal, que és, dels tres, el que més protagonisme ha tingut: 24 partits, onze de titular, i un 24% dels minuts. El de Puigpelat ha anat intervenint de manera puntual al llarg de la temporada, sobretot per ocupar la posició d’extrem dret, la seva posició original abans de reconvertir-se en lateral.

En canvi, el menys utilitzat ha sigut Paco Alcácer. El seu cas, però, és particular, perquè es va lesionar al desembre quan estava en el seu millor moment de forma i es va perdre set partits. De fet, era candidat a ser titular al Bernabéu. Bo i recuperat, Alcácer havia entrat a les convocatòries tot i que no havia tingut minuts, fins que, per la sanció de Suárez, va ser titular diumenge contra l’Athletic, quan va marcar un gol, el sisè del curs. Una dada prou destacada si es té en compte que és el que menys partits ha jugat (17, 10 de titular) i també el que menys minuts ha disputat (850, un 20%).

L’entrenador treballa amb la previsió de poder donar minuts als tres futbolistes i poder fer rotacions, però Valverde no regalarà res a ningú que no s’ho hagi guanyat en aquest tram final de temporada. El compte enrere ha començat, en tots els sentits.