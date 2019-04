Clàudia Galicia, a punt de fer història en l'esquí de muntanya

La catalana Clàudia Galicia s'ha assegurat, pràcticament, guanyar per primera vegada la Copa del Món d'Esquí de Muntanya. Després de disputar la penúltima prova de l'especialitat vertical, l'esquiadora de Torelló pot aconseguir el seu primer títol mundial aquest dissabte.

Les finals del circuit s'estan disputant a l'estació d'esquí italiana de Madonna di Campiglio, on Galicia ha acabat setena aquest divendres. Si dissabte queda entre les quinze primeres, serà campiona. Galicia lidera la classificació amb 617 punts i només pot ser superada per la seva companya d'equip Nahia Quincoces (575) i per la italiana Alba de Silvestro (531). Aquest seria el seu primer títol mundial, després de quedar tercera l'any passat i d'aconseguir el subcampionat la temporada 2016/17. Galícia pot aconseguir igualar la fita de Mireia Miró, que l'any 2011 va guanyar la Copa del Món.