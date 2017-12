Clàudia Galicia i Oriol Cardona, plata a la prova d'esprint de la Copa del món d'esquí de muntanya

La localitat xinesa de Wanlong ha estat seu de la primera prova de la Copa del Món d'esquí de muntanya, amb protagonisme català. Si divendres la catalana Clàudia Galicia va guanyar la medalla de plata al quilòmetre vertical veient-se superada per la francesa Axelle Mollaret, dissabte han arribat dues medalles de plata més a la prova d'esprint, gràcies a Oriol Cardona i Galicia, per segon cop.

El circuit xinès, dissenyat pels àrbitres de l'ISMF a Wanlong, ciutat que aspira a ser seu dels Jocs d'hivern del 2022, tenia una diferència 80 metres de nivell per als homes i 67 metres per a dones. L'italià Nicolò Canclini ha superat Oriol Cardona Coll, plata, amb el suís Iwan Arnold tercer. Kilian Jornet no ha participat doncs es recupera d'una operació.

Laetitia Roux francesa no ha decebut en categoria femenina, superant a una Clàudia Galícia molt competitiva i la suïssa Marianne Fatton. La temporada 2017/2018 continuarà amb la segona etapa prevista per al 20 i 21 de gener a Villars (Suïssa).



Homes:

1. Nicolò Canclini

2.Oriol Cardona Coll

3. Iwan Arnold



Dones:

1. Laetitia Roux

2. Clàudia Galicia Cotrina

3. Marianne Fatton