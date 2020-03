El Club Patí Vic entra en concurs de creditors per un deute de 2 milions d'euros

Un deute de més de dos milions d'euros i problemes per fer front a les despeses del dia a dia. Aquesta és la situació que ha portat la junta del Club Patí Vic a presentar un concurs de creditors. Dilluns la directiva presentava la dimissió en una assemblea extraordinària en què informava als socis dels números vermells que arrossega l'entitat, que està a punt de complir 70 anys d'història. Ara serà un administrador concursal designat per un jutge qui decidirà si el club pot tenir viabilitat o si s'ha de procedir a la liquidació.

La situació és molt delicada, tot i que des de l'entitat s'intenta veure el got mig ple. "Que es faci un concurs de creditors no vol dir que acabem desapareixent", explica a l'ARA Lidia Vila, que fins dilluns era la presidenta en funcions del CP Vic. L'entitat, fundada el 1951, té en l'actualitat 940 socis i, a banda de l'equip professional, té 200 nens competint en l'escola de formació.

De fet, asseguren que en el pitjor dels casos podria desaparèixer l'entitat però que això no afectaria ni l'equip d'hoquei patins ni la secció de patinatge, que s'administren des de l'estiu com a associació. "La part esportiva està coberta", assegura Vila. Tot i això, el primer equip s'ha vist condicionat pels problemes de tresoreria i és cuer de l'OK Lliga.

Problemes de liquiditat

Els últims mesos l'entitat ha estat explorant totes les opcions abans de presentar el concurs de creditors. Els 120.000 euros que ha posat els últims anys l'Ajuntament de Vic en concepte de subvencions tampoc han sigut suficients. A més, les instal·lacions necessiten obres de manteniment i reparació que s'han anat posposant. El gran problema és la liquiditat per fer front a les obligacions de pagament ordinàries, és a dir, de serveis (llum, gas o aigua), i a les nòmines dels treballadors. Tot i això, l'activitat és "normal" a l'espera que l'administrador concursal es pronunciï, explica l'expresidenta.

Una de les opcions per salvar el Club Patí Vic passava per ampliar la massa social. Els càlculs de Lidia Vila eren que amb 1.200 o 1.300 socis l'entitat podia ser viable. De fet, fa uns mesos la junta va demanar un esforç als socis per capitalitzar el club, però no va sorgir efecte. Alguns d'ells fins i tot es van donar de baixa. També s'havien mogut, sense èxit, dirigents històrics de l'entitat per buscar una candidatura de consens.

La ja expresidenta defensa que el club pot ser viable i s'aferra al patrimoni del CP Vic, que es podria arribar a vendre parcialment per ajudar a sufragar el deute. Es calcula que el valor estimat és de més de 3 milions d'euros. L'entitat té dos pavellons, un gimnàs, una piscina exterior i una de coberta, diferents pistes de tenis, pàdel i volei platja, a més dels jardins i d'un bar-restaurant.