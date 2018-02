Clubs i jugadors es tornen a reunir aquest dimarts per buscar un acord que salvi la Copa

Representants de l'ACB i de l'Associació de Basquetbolistes Professionals (ABP) es reuniran aquest dimarts al migdia a la seu del Consell Superior d'Esports (CSD), amb la participació del secretari d'Estat, José Ramón Lete. D'aquesta manera, intentaran avançar cap a un acord en el conveni col·lectiu que permeti anul·lar la convocatòria d'una vaga de jugadors que posa en risc la celebració de la Copa, aquest cap de setmana.

El passat 8 de febrer la ACB i l'ABP van trencar les negociacions per a la renovació del conveni col·lectiu després d'una reunió de cinc hores a la seu del CSD, i els jugadors convocar una vaga que coincidirà amb la Copa del Rei, que es juga entre el dijous i el diumenge al Gran Canària Arena de Las Palmas.

Després de conèixer la convocatòria de la vaga el CSD va reclamar que "continuïn les negociacions" per arribar "a una solució satisfactòria".

El fons social, l'aportació econòmica que els clubs de l'ACB realitzen a l'ABP, és la clau del conflicte pel conveni col·lectiu entre clubs i jugadors.

Aquesta quantitat, que segons l'ACB fins aquesta temporada té un valor de 315.000 euros per curs, ha estat la clau de tot el procés negociador.

El Fons Social va ser la clau de la primera ruptura del procés negociador del conveni col·lectiu, el 15 de gener, perquè segons el sindicat, els clubs havien condicionat el seu pagament a l'increment del nombre de jugadors extracomunitaris per equip, actualment fixat en dos.

A la reunió de dijous passat l'ACB va proposar canviar aquesta quantitat per una combinació d'un import fix de 200.000 euros més l'1% dels ingressos nets de televisió per a la temporada 2018-19, i de 105.000 més l'1% dels ingressos televisius per als cursos 2019-20, 2020-21 i 2021-22.

Aquesta proposta per a finançar el Fons Social es completava amb una subvenció del Consell Superior d'Esports i la posada en marxa d'un cànon per jugador que s'associï a l'ABP.

Entre els aspectes en els quals sí hi ha hagut acord entre ACB i ABP estan l'increment de l'oferta qualificada mínima per accedir al tempteig d'un jugador i la necessitat que el club no tingui deutes per inscriure un jugador en el tempteig; l'increment del 10% en el salari mínim dels jugadors; l'augment del Fons Especial de Garantia Salarial i el manteniment del Fons Assistencial.